Faltan bebés, sobran camas: sanatorios se ajustan a la baja de natalidad

De a poco, la caída de la natalidad comienza a hacerse sentir en las maternidades de la Región. Menos embarazos y menos nacimientos obligan a hospitales y clínicas a revisar cómo organizan sus servicios. Aunque el impacto no es igual para todos: mientras algunas instituciones reducen camas o evalúan posibles reestructuraciones, otras mantienen sus niveles de ocupación e incluso reciben pacientes derivados de establecimientos que dejaron de contar con servicios de neonatología.

El fenómeno se da en un contexto de fuerte descenso de los nacimientos en los últimos años. En La Plata, por ejemplo, los nacidos por residencia de la madre pasaron de 11.339 en 2019 a 7.627 en 2023, una caída del 32,7%. La tendencia continuó en los años siguientes: según los registros del Registro Provincial de las Personas, fueron 8.906 los nacimientos registrados en 2023, 8.172 en 2024 y apenas 7.332 en 2025.

La baja demográfica empieza así a tener su correlato puertas adentro de los centros de salud. Pero lejos de traducirse automáticamente en cierres o grandes recortes, la nueva realidad está generando respuestas diferentes de acuerdo con la complejidad de cada institución y con el lugar que ocupa dentro del sistema de atención.

En algunas instituciones platenses el descenso de pacientes internados ya se percibe y aunque comenzaron los ajustes desde el sector aclararon que por el momento no se trata de una reestructuración significativa.

“En el Instituto Médico Platense (IMP) cayó la cantidad de internaciones pero no como para hacer una reestructuración, solo se achicaron un poco el número de camas”, indicó Guillermo Salas, presidente de la Asociación de Hospitales, Clínicas y Establecimientos de Alta Complejidad Privados de la Provincia de Buenos Aires (Acliba). Considerable o no, el movimiento existió.

De igual manera ocurrió en el Hospital Italiano, a donde la menor cantidad de pacientes en el área derivó en una reorganización de las camas y del personal abocado a tratar los nacimientos.

Pero en el Hospital Español el panorama es otro. El nivel de alta complejidad de su neonatología lo transforma en un punto de referencia para el traslado de pacientes graves y esto amortigua el impacto que la caída de los nacimientos provoca en otros sanatorios.

“El Español tiene una complejidad muy alta. Entonces, se reciben pacientes del interior donde hoy, al haber una caída de la natalidad, han cerrado algunas neo. A los complejos los derivan sobre todo a los pacientes con cardiopatías, con problemas y otras complicaciones propias de la prematurez”, explicó Salas. Así en un presente en el que muchos tienden a achicar, este centro de salud se vuelve en el punto de referencia para quienes no tienen a donde acudir.

“Por un lado tenemos una caída de los embarazos y, por otro, tenemos derivación de los embarazos con diagnóstico prenatal de alguna complicación en el Español. Por eso no ha caído la tasa de ocupación y no hubo que hacer ninguna reestructuración”, agregó.

El panorama, sin embargo, no es uniforme. Fuentes consultadas por este medio expresaron que otros sanatorios están evaluando ajustar el área de maternidad por la baja demanda. De todos modos, desde Acliba aseguraron que por el momento ningún centro de salud realizó una presentación formal en la asociación.

FENÓMENO REGIONAL

La caída de los nacimientos no se limita a La Plata. Berisso y Ensenada también registraron fuertes descensos en los últimos años, un fenómeno que empieza a tener su correlato en la organización de sus maternidades.

En Berisso, los nacimientos pasaron de 1.081 en 2019 a 863 en 2023, una reducción del 20,2%. En el mismo período, las defunciones pasaron de 740 a 877.

En Ensenada, en tanto, los nacimientos pasaron de 747 en 2019 a 574 en 2023, una reducción del 23,2%. Las defunciones fueron 498 en 2019 y 620 en 2023.

En el Hospital Larrain de Berisso, la jefa de Ginecología y Obstetricia, Gabriela Silvani, vinculó parte de la reducción de los partos con la caída del embarazo adolescente. Según su estimación, el programa Niñas No Madres redujo en un 50% los embarazos adolescentes.

En el Hospital Cestino de Ensenada también se informó una reducción de los partos. Las autoridades señalaron una caída de entre el 30% y el 35%. Aunque reconocieron que una parte del descenso estuvo relacionada con un período de falta de especialistas, una situación que posteriormente fue resuelta.