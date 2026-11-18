Un grupo de vecinos de distintos sectores de La Plata denunciaron nuevos problemas con el suministro de agua potable, con cortes y baja presión en El Mondongo, las inmediaciones del Hospital San Martín y Plaza España. Los reclamos apuntaron a la falta de respuestas de Aguas Bonaerenses (Absa), en medio de las primeras jornadas de temperaturas elevadas.

En El Mondongo, frentistas advirtieron que el servicio volvió a interrumpirse y expresaron su preocupación por la falta de precisiones sobre cuándo se normalizará. Irma, residente del barrio, se sumó a las quejas por el faltante, que también alcanza a sectores cercanos al Hospital San Martín.

Otro reporte llegó desde Plaza España, donde un vecino aseguró que al regresar a su casa encontró las canillas sin suministro. “Cuando salí no había”, contó Daniel, de 65 años, al describir lo que observó al mediodía del martes.

La preocupación también se expresó en Ringuelet, donde una frentista señaló que la presión suele caer cuando suben las temperaturas y aumenta el consumo. “Siempre pasa lo mismo, empiezan a llenar piletas y baja la presión”, sostuvo.

Un vecino de 519 entre 10 y 11 describió un panorama similar: explicó que el caudal depende de los horarios y del consumo de cada cuadra, pero que durante los días de calor la presión resulta insuficiente. “Cuando empiezan las temperaturas altas es un desastre. Acá es baja presión todo el día, pero siempre tenemos agua”, comentó. También apuntó a la incidencia de las bombas domiciliarias y el llenado de piletas sobre la red.

Mientras algunos usuarios aseguran que directamente no tienen agua, otros reciben apenas un hilo o no logran llenar los tanques. En todos los casos, la falta de presión complica tareas básicas como cocinar, higienizarse y lavar ropa.

Desde Plaza España, un vecino cuestionó que las familias deban comprar bidones para cubrir necesidades básicas en un contexto económico difícil. “Es imposible vivir sin agua con este calor y tener que comprar bidones”, expresó. Estos casos se suman a las quejas de las vecinas en Los Hornos, las cuales no reciben respuesta de ABSA.