Familias que perdieron a sus bebés pegan carteles para visibilizar derechos

Familias de la asociación Latiendo Distinto salieron a pegar carteles en distintos puntos de La Plata y la región para visibilizar la muerte gestacional, perinatal y neonatal, y recordar los derechos de quienes atraviesan esa experiencia. La iniciativa se desarrolla durante octubre, mes en el que el día 15 se conmemora el Día Mundial de Concientización sobre esta problemática, y busca poner el foco en una realidad que, según advierten, todavía está marcada por el desconocimiento y las situaciones de violencia en el ámbito sanitario.

“Lo que queremos hacer este mes es recordar que tenemos derechos a la hora de parir sin vida”, explicó Bárbara Minotti, presidenta de la asociación, en diálogo con EL DIA. La campaña surgió de los encuentros que las familias mantienen periódicamente y se organizó a través de un grupo privado de WhatsApp, donde sus integrantes compartieron los carteles para que cada una pudiera imprimirlos y pegarlos en su zona.

En La Plata, las intervenciones se realizaron en el centro, en las inmediaciones de la Catedral, y también en Los Hornos, City Bell, Villa Elisa y Ringuelet. La iniciativa se extendió a Ensenada, Punta Lara y otros puntos del país, como Córdoba y la zona del Obelisco, en la Ciudad de Buenos Aires. La asociación reúne a más de un centenar de familias y también tiene integrantes de otros países.

La elección de los carteles responde a la necesidad de encontrar una forma de hacer visible la problemática. En años anteriores, la organización había impulsado murales, una expresión artística que sus integrantes valoran por su permanencia en el espacio público. Este año, al no poder concretar esa actividad, optaron por una campaña que pudiera llevarse adelante de manera colectiva y descentralizada.

Los derechos

El eje de la iniciativa es la Ley Nacional 27.733, conocida como Ley Johana, aprobada en 2023. La norma establece derechos y pautas de atención para las personas que atraviesan la muerte perinatal, entre ellos recibir información sobre la lactancia, contar con acompañamiento y tener la posibilidad de conocer a su hijo o hija sin vida en condiciones respetuosas.

Minotti sostuvo que la campaña busca que esos derechos sean conocidos y, sobre todo, se cumplan. “Seguimos teniendo mujeres que vienen sin información sobre la lactancia, que no pudieron conocer a su hijo o a las que les sacaron al compañero de la habitación”, señaló al describir situaciones que, según cuenta, siguen apareciendo en los relatos de las familias que se acercan a la asociación.

“Queremos que se pueda implementar la Ley 27.733 para dejar de sumar más dolor al dolor”

También remarcó la importancia de que la atención contemple el acompañamiento de una persona especializada en salud mental y que el personal sanitario reciba capacitación para abordar estas situaciones. Para la presidenta de Latiendo Distinto, el modo en que se comunica una pérdida y se trata al bebé sin vida forma parte de una atención que debe respetar a las familias.

En ese sentido, cuestionó las representaciones que presentan estas experiencias desde una mirada idealizada y dejan en segundo plano las dificultades concretas. “No queremos romantizar, porque justamente lo que pasa en este mes es que romantizan todo y se olvidan de que la realidad es otra”, afirmó.

Como ejemplo, mencionó las huellas del bebé, que algunas familias reciben después de la pérdida. Según explicó, no deben entenderse como un recuerdo simbólico o un souvenir, sino como parte de los derechos que les corresponden. También advirtió sobre situaciones en las que los bebés son entregados dentro de bolsas o cajas, prácticas que, sostuvo, contradicen el trato respetuoso que reclama la normativa. “Queremos que realmente se pueda implementar la Ley 27.733 para dejar de sumar más dolor al dolor y para que nos respeten”, expresó Minotti.

Una red para acompañarse

La campaña también busca fortalecer una red de familias que comparten experiencias y se acompañan durante el duelo. Desde la asociación mantienen encuentros periódicos y un espacio de intercambio en el que reciben a quienes llegan después de una pérdida.

Asimismo, para Minotti, la visibilización no puede agotarse en una jornada conmemorativa ni en intervenciones simbólicas. Los carteles buscan recordar que detrás de cada pérdida hay personas que necesitan información, acompañamiento y respeto, y que los derechos reconocidos por la ley deben traducirse en prácticas concretas dentro de los hospitales.