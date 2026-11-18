El ballet folklórico Fandango, de Gorina, participó del segundo Encuentro Bonaerense en homenaje a Francisco Chamorro, realizado en el Teatro Argentino de La Plata, donde sus bailarines de las categorías infantil y adultos ofrecieron una presentación que recibió la ovación del público.

Bajo la dirección de Ezequiel Duarte, la delegación compartió una jornada dedicada a la danza y el canto folklórico, en el marco de un evento que reunió distintas expresiones de la cultura popular bonaerense.

La participación de Fandango contó con bailarines de distintas edades, que representaron a Gorina sobre el escenario de uno de los principales espacios culturales de la Provincia.

Los bailarines que integraron la delegación:

Anahías Serrano, Miqueas Serrano, Alba Máspoli, Reginna Pedraza, Aron Testagrosa, Ciro Ávalos, Liliana Fantaci, Kimey Leiva, Francesca Duarte, Ismael Almanza, Genaro Monzón, Bautista Monzón, Ámbar Monzón, Cira Duarte, Santino Aranda, Ciro Romero, Sandra Méndez, Valeria Euler, Gustavo Roma, Bautista Arnedo, Aldana Serrano, Morena Romero, Milton Tomoff, Paola Castillo, Clara Ledesma, Marina Bruno, Mirta Díaz, Valeria Pedraza, Ludmila Fernández, Antonela Goeta, Mabel Toloza, Uma Bastianini, Melina Huck, Sofía Aguilar y Natali Herrera.