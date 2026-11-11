Favaloro, el “sexto sabio”, tendrá su busto

El jueves 3 de diciembre, en coincidencia con la conmemoración del Día del Médico se inaugurará la primera etapa de la puesta en valor del Paseo del Bosque. Uno de los ejes será el descubrimiento del busto de René Favaloro, inmortalizando de este modo al prestigioso cardiocirujano platense como el “sexto sabio” de la ciudad.

De esta manera, el emblemático monumento de los Sabios de La Plata sumará formalmente al creador del bypass aortocoronario, en un homenaje que unirá la historia científica y cultural de La Plata.

El nombramiento de Favaloro como “sexto sabio” de la Ciudad dispuso al Ejecutivo a elaborar y ejecutar un proyecto técnico integral para incorporar un nuevo busto de Favaloro al monumento ubicado en el “Paseo del Bosque René G. Favaloro” para pasar a denominarse “Seis Sabios de La Plata”.