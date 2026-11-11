Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
La Región

Favaloro, el “sexto sabio”, tendrá su busto

Por Redacción

El jueves 3 de diciembre, en coincidencia con la conmemoración del Día del Médico se inaugurará la primera etapa de la puesta en valor del Paseo del Bosque. Uno de los ejes será el descubrimiento del busto de René Favaloro, inmortalizando de este modo al prestigioso cardiocirujano platense como el “sexto sabio” de la ciudad.

De esta manera, el emblemático monumento de los Sabios de La Plata sumará formalmente al creador del bypass aortocoronario, en un homenaje que unirá la historia científica y cultural de La Plata.

El nombramiento de Favaloro como “sexto sabio” de la Ciudad dispuso al Ejecutivo a elaborar y ejecutar un proyecto técnico integral para incorporar un nuevo busto de Favaloro al monumento ubicado en el “Paseo del Bosque René G. Favaloro” para pasar a denominarse “Seis Sabios de La Plata”.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?