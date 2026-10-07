Fentanilo contaminado: descartan insumos del laboratorio investigado

La Provincia de Buenos Aires autorizó a sus hospitales y establecimientos sanitarios a descartar medicamentos elaborados por HLB Pharma Group S.A. y Laboratorios Ramallo S.A., en el marco del escándalo por el “fentanilo contaminado”. En total, el relevamiento realizado por el Ministerio de Salud bonaerense contabilizó 2.764 registros distribuidos en 98 establecimientos, con un total de 4.463.951 unidades de productos.

La medida fue formalizada mediante la Resolución N° 7414-MSALGP-2026, firmada por el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, y publicada este martes en el Boletín Oficial. La disposición establece que cada hospital deberá realizar el descarte y la disposición final de los medicamentos incluidos en el relevamiento, de acuerdo con las normas sanitarias y ambientales vigentes.

Entre los productos alcanzados aparece uno de los principales protagonistas del escándalo: el fentanilo. Según la documentación oficial, la Provincia deberá descartar 83.061 ampollas distribuidas en 13 establecimientos sanitarios.

En La Plata, el relevamiento incluye más de 35 mil ampollas. El Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero concentra 16.661 unidades, correspondientes al lote 31246, mientras que en el Hospital Interzonal General de Agudos San Roque de Gonnet fueron registradas 20.984 ampollas. En este último caso, 3.000 corresponden al lote 31201 y otras 17.984 al lote 31246.

La resolución recuerda las medidas adoptadas por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) contra ambas empresas, entre ellas la prohibición de uso, distribución y comercialización de sus productos. También menciona las actuaciones judiciales vinculadas al caso y el secuestro de ampollas de fentanilo HLB correspondientes a determinados lotes.

El relevamiento provincial, sin embargo, no se limita al fentanilo. La lista incluye antibióticos, analgésicos, anestésicos, anticonvulsivantes, corticoides, soluciones y otros medicamentos inyectables. Entre los productos registrados figuran difenhidramina, fenitoína, diclofenac, dexametasona, gentamicina, noradrenalina, lorazepam, ketorolac y paracetamol, entre otros.