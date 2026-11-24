Los cortes de luz volvieron a generar malestar entre los vecinos de la zona norte de La Plata. Usuarios de Villa Castells y City Bell denunciaron interrupciones del suministro eléctrico en distintos sectores y cuestionaron las dificultades para comunicarse con Edelap.

“Soy de Villa Castells, calle 6 y 496. Estamos sin luz, como siempre. Edelap no atiende y hay que hacer el reclamo por el portal. Una vergüenza, podridos de vivir sin luz”, señaló una vecina afectada a EL DIA.

La situación, según indicaron otros frentistas, también alcanzó a las inmediaciones de 497 y 8, 496 y 5, y 7 y 491, donde reportaron interrupciones del servicio.

Un escenario similar se registró en City Bell, más precisamente en la zona de 466 y 21. Allí, los usuarios advirtieron que el apagón afectaba a varias cuadras y que los cortes se habían vuelto una constante.

“Nuevo corte de luz en City Bell. Todos los días lo mismo”, expresó un vecino del sector, quien aseguró que el inconveniente alcanzaba a buena parte del barrio y cuestionó la falta de respuestas inmediatas.

Ante las consultas por los reclamos registrados en ambos puntos de la zona norte, Edelap indicó que los inconvenientes estuvieron vinculados a tareas técnicas operativas realizadas durante la jornada.

“Se realizaron maniobras en red, que pudieron afectar el suministro por períodos breves de tiempo”, detallaron.