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La Región

Feriado del lunes 12 de octubre: cómo funcionarán los servicios en La Plata

Por Redacción

La Municipalidad de La Plata informó el cronograma de funcionamiento de los servicios comunales para este lunes 12 de octubre, feriado nacional.

La recolección de residuos domiciliarios se realizará con el cronograma habitual, mientras que las líneas municipales de transporte público circularán con frecuencia de feriado.

El Centro de Atención Municipal (CAM) permanecerá cerrado y no funcionará el sistema de Estacionamiento Medido. En tanto, se mantendrán los controles habituales de tránsito y nocturnidad.

El SAME prestará servicio con normalidad y los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) contarán con guardias de enfermería las 24 horas.

Por su parte, el Cementerio Municipal estará abierto para visitas de 8 a 15, mientras que la administración atenderá de 8 a 12.

El Mercado Bonaerense Fijo La Plata y el Mercado Regional permanecerán cerrados. La República de los Niños funcionará con horario de domingo y el Parque Ecológico Municipal abrirá de 7 a 21.

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