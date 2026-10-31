Feriados de noviembre en la visita del Papa: ¿qué pasará el miércoles 11 en La Plata y la Provincia?

La visita del papa León XIV a la Argentina tendrá un impacto particular en el calendario de noviembre. Con la oficialización del esquema especial de feriados, los bonaerenses tendrán dos jornadas de descanso durante la semana del 9 al 15 de noviembre, además del fin de semana previo.

El Gobierno nacional estableció, mediante el Decreto 1103/2026, que el lunes 9 de noviembre será feriado en todo el país. En tanto, el miércoles 11 se sumará una jornada de asueto en toda la provincia de Buenos Aires, en coincidencia con la actividad que el Pontífice tiene prevista en Luján, donde encabezará una misa frente a la Basílica.

De esta manera, en La Plata y el resto de los municipios bonaerenses, el calendario tendrá una particularidad: el lunes será feriado nacional, el martes 10 habrá actividad laboral habitual y el miércoles volverá a ser feriado.

Cómo queda la semana del 9 al 15 de noviembre

Lunes 9: feriado nacional por la visita del papa León XIV.

Martes 10: jornada laboral habitual en La Plata y toda la provincia de Buenos Aires. El feriado de esta fecha alcanza exclusivamente a CABA y Córdoba.

Miércoles 11: feriado en toda la provincia de Buenos Aires, incluida La Plata, por la actividad papal prevista en Luján.

Jueves 12: jornada laboral habitual.

Viernes 13: jornada laboral habitual.

Sábado 14 y domingo 15: fin de semana habitual.

Así, los bonaerenses tendrán un primer fin de semana largo desde el sábado 7 hasta el lunes 9, y luego un nuevo día feriado el miércoles 11, con apenas una jornada laboral entre ambos.

El otro feriado de noviembre

El calendario de noviembre también contempla el lunes 23, feriado por el Día de la Soberanía Nacional, que este año se traslada desde el viernes 20.

Por lo tanto, después de las jornadas especiales por la visita papal, los bonaerenses tendrán otro fin de semana largo del sábado 21 al lunes 23 de noviembre.