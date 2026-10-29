Festival con feria y colecta solidaria en el aeropuerto de La Plata

En el marco de su 90° aniversario, la Dirección Provincial de Aeronavegación Oficial y Planificación Aeroportuaria (DPAOyPA) realizará un Festival Aéreo el sábado 31, de 10 a 18, en el Aeropuerto (7 y 610). El evento, con entrada libre y gratuita, incluirá una exposición de aeronaves y feria. Además, se invita a los asistentes a llevar mate y a colaborar de manera solidaria con un alimento no perecedero o una donación para la Obra Padre Cajade (alias: obra.cajade).

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