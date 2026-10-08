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DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE

Festival de la cultura coreana en el Pasaje

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Por Redacción

Del jueves 22 al sábado 24 de octubre, el Pasaje Dardo Rocha (calle 50 entre 6 y 7) se transformará en el epicentro de la cultura coreana en La Plata.

Con entrada libre y gratuita, el evento se desarrollará de 14 a 20 y ofrecerá una variada agenda de actividades pensadas para toda la familia y los fanáticos del fenómeno “Hallyu”.

Según se informó desde el Centro Cultural Coreano en la Argentina a través de la red social Instagram, entre los principales atractivos de la programación se destacan las experiencias vinculadas al K-pop, que incluirán talleres temáticos, espacios de norebang (karaoke coreano) para cantar los éxitos del momento y la posibilidad de probarse trajes tradicionales hanbok similares a los que utilizan las grandes estrellas de la música.

A su vez, el público podrá participar de talleres de K-beauty para conocer las tendencias y secretos de la cosmética coreana.

El cierre de las jornadas, contará con la presentación en vivo de artistas invitados llegados especialmente desde Corea para el festival.

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