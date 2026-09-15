Fiesta del Alcaucil en Los Hornos: cuándo es y dónde se realizará

Los Hornos se prepara para una nueva celebración vinculada a uno de los productos característicos de la región. El próximo sábado 19 de septiembre se realizará la Fiesta del Alcaucil Hornense, una jornada que tendrá como escenario la zona comercial de la localidad.

La actividad se desarrollará sobre Avenida 137, de 60 a 66, donde se concentrará la propuesta organizada para la comunidad. La celebración pone en el centro de la escena al alcaucil, uno de los productos que identifica a la producción hortícola de la región de La Plata y que cuenta con una fuerte presencia en la zona.

La iniciativa también busca acompañar y poner en valor la actividad comercial de Los Hornos, uno de los principales centros urbanos y comerciales del sur platense.

Una celebración con identidad local

La Fiesta del Alcaucil Hornense reúne en su organización a distintas instituciones vinculadas con el comercio y la actividad productiva. Entre los organismos y entidades que aparecen en la convocatoria se encuentran la Asociación Comercial Los Hornos (ACLHO) y la Municipalidad de La Plata, además de entidades empresarias y comerciales.

La propuesta se suma así a las actividades que buscan fortalecer la identidad de los barrios platenses y generar espacios de encuentro para vecinos y comerciantes. Como se informó, la cita será el sábado 19 de septiembre en Avenida 137, entre 60 y 66, en Los Hornos.