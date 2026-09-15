Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Fecha confirmada

Fiesta del Alcaucil en Los Hornos: cuándo es y dónde se realizará

Por Redacción

Los Hornos se prepara para una nueva celebración vinculada a uno de los productos característicos de la región. El próximo sábado 19 de septiembre se realizará la Fiesta del Alcaucil Hornense, una jornada que tendrá como escenario la zona comercial de la localidad.

La actividad se desarrollará sobre Avenida 137, de 60 a 66, donde se concentrará la propuesta organizada para la comunidad. La celebración pone en el centro de la escena al alcaucil, uno de los productos que identifica a la producción hortícola de la región de La Plata y que cuenta con una fuerte presencia en la zona.

La iniciativa también busca acompañar y poner en valor la actividad comercial de Los Hornos, uno de los principales centros urbanos y comerciales del sur platense.

Una celebración con identidad local

La Fiesta del Alcaucil Hornense reúne en su organización a distintas instituciones vinculadas con el comercio y la actividad productiva. Entre los organismos y entidades que aparecen en la convocatoria se encuentran la Asociación Comercial Los Hornos (ACLHO) y la Municipalidad de La Plata, además de entidades empresarias y comerciales.

La propuesta se suma así a las actividades que buscan fortalecer la identidad de los barrios platenses y generar espacios de encuentro para vecinos y comerciantes. Como se informó, la cita será el sábado 19 de septiembre en Avenida 137, entre 60 y 66, en Los Hornos.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?