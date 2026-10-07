Fiesta mensual en el centro de la tercera edad “Pétalos de Rosas de Abril”

“El Centro de la Tercera Edad Pétalos de Rosas de Abril”, ubicado en calle 13 (ex70) y 122 Norte (ex122 bis) de Berisso, llevará a cabo su fiesta mensual el 17 de octubre, a partir de las 12. La animación estará a cargo de “Marcelo Gabriel”. Se podrá disfrutar de buffet con precios módicos, habrá sorteos, ambiente familiar, diversión asegurada. Las entradas tienen un costo de $5.000 para socios y $7.000 para no socios. Informes, de lunes a viernes de 10 a 12. Consultas: 2216373338.

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