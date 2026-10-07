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La Región

Fiesta mensual en el centro de la tercera edad “Pétalos de Rosas de Abril”

Por Redacción

“El Centro de la Tercera Edad Pétalos de Rosas de Abril”, ubicado en calle 13 (ex70) y 122 Norte (ex122 bis) de Berisso, llevará a cabo su fiesta mensual el 17 de octubre, a partir de las 12. La animación estará a cargo de “Marcelo Gabriel”. Se podrá disfrutar de buffet con precios módicos, habrá sorteos, ambiente familiar, diversión asegurada. Las entradas tienen un costo de $5.000 para socios y $7.000 para no socios. Informes, de lunes a viernes de 10 a 12. Consultas: 2216373338.

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