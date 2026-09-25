Fin de semana cambiante en La Plata: sube la temperatura y la lluvia podría llegar el domingo

El tiempo tendrá algunos cambios durante los próximos días en La Plata, con una jornada de viernes que se presentará fría a templada, temperaturas agradables durante la tarde y un progresivo aumento de la inestabilidad hacia el cierre del fin de semana.

Este viernes, el cielo estará algo nublado y la temperatura se ubicará entre los 11°C de mínima y los 24°C de máxima. Los vientos serán leves y soplarán desde el sector oeste, por lo que se espera una jornada con condiciones relativamente agradables, especialmente durante la tarde.

Para el sábado, las marcas térmicas descenderán levemente. La mínima será de 11°C, mientras que la máxima alcanzará los 21°C. El panorama será más fresco que el del viernes, aunque sin cambios bruscos y con condiciones que permitirán disfrutar de buena parte de la jornada al aire libre.

El cambio más marcado llegaría el domingo. La temperatura oscilará entre los 13°C y los 19°C, con un ambiente más fresco y mayor presencia de nubosidad. Además, existe probabilidad de lluvias hacia la tarde y la noche, por lo que el cierre del fin de semana podría estar pasado por agua en distintos sectores de La Plata y alrededores.

De esta manera, el fin de semana platense tendrá un comienzo con temperaturas agradables y un domingo más inestable, con la atención puesta en la posible llegada de las precipitaciones durante las últimas horas de la jornada.