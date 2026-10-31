Fin de semana con dos caras en La Plata: sábado agradable y domingo con probabilidad de lluvias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un fin de semana con condiciones cambiantes en La Plata y la región. Mientras que este sábado se espera una jornada agradable, con temperaturas templadas y sin lluvias significativas, el domingo aumentará la inestabilidad y podrían regresar los chaparrones y las tormentas.

Un sábado con mejor tiempo

Para este sábado 31 de octubre, el pronóstico del SMN anticipa una jornada con cielo parcialmente nublado y condiciones más estables después de las precipitaciones registradas durante los últimos días.

La temperatura mínima rondará los 13°C, mientras que la máxima alcanzará los 24°C. No se esperan precipitaciones significativas y el viento soplará principalmente del sector noreste.

De esta manera, el último día de octubre ofrecerá mejores condiciones para realizar actividades al aire libre y disfrutar de la jornada.

El domingo vuelve la inestabilidad

El panorama cambiará durante el domingo 1° de noviembre. Según el pronóstico del organismo nacional, la temperatura oscilará entre los 14°C de mínima y los 22°C de máxima.

Si bien durante la mañana las condiciones serán relativamente estables, con el correr de las horas aumentarán las probabilidades de precipitaciones. Para la tarde y la noche se esperan chances de lluvias y posibles tormentas, con probabilidades que podrían alcanzar entre el 40% y el 70%.

Así, el primer domingo de noviembre podría cerrar el fin de semana con nuevas precipitaciones en La Plata, Berisso y Ensenada.