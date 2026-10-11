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Se llevará a cabo el cierre de la edición 49º

Final de la Fiesta del Inmigrante con el clásico desfile y espectáculos

Por Redacción

La 49º Fiesta Provincial del Inmigrante tendrá este domingo 11 de octubre su jornada de cierre en Berisso, con actividades desde el mediodía en el Parque Cívico y el tradicional desfile de las colectividades por la avenida Montevideo a partir de las 15.

La celebración, organizada por la Asociación de Entidades Extranjeras (AEE) con el acompañamiento del Municipio, reunirá a vecinos y visitantes en torno a las comidas típicas, las danzas y las tradiciones que identifican a las comunidades de la ciudad.

La programación comenzará a las 12 con la apertura del Festival de Colectividades, el Patio Gastronómico y el Paseo de Artesanos, instalados en la carpa principal del Parque Cívico, sobre la avenida Montevideo entre las calles 10 y 11. Allí, el público podrá recorrer los puestos de las distintas comunidades, conocer sus costumbres y probar platos representativos de sus países de origen.

Uno de los momentos centrales será el desfile de clausura, previsto para las 15 sobre la avenida Montevideo. Las colectividades volverán a mostrar sus trajes tradicionales, expresiones culturales y danzas que cada año muestra la historia de la inmigración y su aporte a la identidad berissense.

La agenda concluirá a las 20 con el espectáculo de cierre en el escenario principal del Parque Cívico. Durante septiembre y octubre se llevaron a cabo distintas propuestas culturales y gastronómicas que tendrán su final este domingo con el último cronograma.

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