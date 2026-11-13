Finde con aniversario y gastronomía

La Plata tendrá un fin de semana con propuestas para disfrutar al aire libre, música, gastronomía y actividades para toda la familia. Por un lado, El Peligro celebrará sus 152 años con una jornada de festejos y, por otro, Plaza Azcuénaga recibirá la segunda edición del Circuito Urbano Gastronómico (CUGA).

En El Peligro, los festejos por el 152° aniversario de la localidad tendrán lugar el sábado, de 12 a 18, en la colectora de la Ruta 2 entre 420 y 422. La jornada, organizada por la Municipalidad de La Plata, buscará reunir a los vecinos para celebrar la historia y la identidad de la comunidad.

Durante la tarde habrá una feria, un desfile y espectáculos musicales en vivo. El escenario contará con las presentaciones de Daniel Cardozo, Masavi Trío, Pintos Mon y el ballet Las Hermanas Salinas de El Peligro.

Caravana gastronómica

En paralelo, Plaza Azcuénaga será sede de la segunda edición itinerante de CUGA, que se desarrollará ambos días, de 11 a 20. La propuesta es organizada por el Circuito Urbano Gastronómico en coproducción con el Diario EL DIA y la Fundación Pro Humanae Vitae, con el acompañamiento de la Municipalidad de La Plata.

El encuentro reunirá 15 puestos gastronómicos con una amplia variedad de opciones: bondiola al disco, vacío, matambre a la pizza, hamburguesas, shawarma, comida mexicana, tequeños, crepes, licuados, helados y alternativas veganas. También habrá un patio cervecero.

A la propuesta se sumará el paseo de artesanos de Manos Platenses, con más de 70 puestos, además de parques infantiles, metegol libre y un espacio de lectura para chicos a cargo de la Biblioteca Belgrano. El stand de EL DIA también ofrecerá actividades destinadas al público infantil.

Además, la música será otro de los atractivos de las dos jornadas, con una programación de bandas y artistas en vivo.