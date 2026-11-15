Floración “tímida” y reacciones cambiantes: el pulso del arbolado urbano ante los vaivenes del tiempo

Pocos días a sol pleno, jornadas interminables de nubosidad y humedad, lluvias reiteradas y bruscos cambios térmicos que condensan varias estaciones en una sola tarde. Asociadas o no al fenómeno del “Súper Niño”, las vicisitudes meteorológicas de los últimos meses alteraron el ritmo habitual del arbolado urbano platense. El tradicional espectáculo de colores y aromas que despliegan especies emblemáticas como jacarandás, lapachos, tilos y tipas, hoy se ve condicionado y desfasado por la inestabilidad climática. ¿Qué podemos esperar en ese sentido, para las próximas semanas, en las ramblas y plazas de la Región?

El comportamiento atmosférico de 2026 dejó una huella marcada en La Plata. A lo largo de buena parte del invierno y durante el inicio de la primavera predominaron los cielos cubiertos, la alta humedad y temperaturas relativamente bajas para la época, una combinación que prolongó la sensación de una estación que avanzaba lentamente hacia las marcas térmicas propias de la temporada cálida. Octubre profundizó esa tendencia con períodos sostenidos de lloviznas, tormentas y temperaturas inferiores en más de dos grados a las habituales.

De cara al cierre del año y lo que resta del verano, el panorama climático mantiene en vilo tanto a los vecinos como a los especialistas. Las proyecciones difundidas durante octubre anticiparon una elevada probabilidad de que el fenómeno del Niño alcanzara una intensidad importante en el trimestre octubre-diciembre de 2026.

En esa línea, las previsiones estacionales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) sugieren que el verano platense podría transcurrir bajo el signo de una marcada inestabilidad atmosférica, con lluvias frecuentes, alta humedad y alternancia de masas de aire que, alejándose del patrón de calor seco y sostenido habitual en enero y febrero, podrían extender o fragmentar los ciclos de floración estival.

Los procesos fisiológicos que gobiernan el crecimiento, la brotación y la floración son regulados centralmente por la luz y la temperatura; la nubosidad persistente reduce la radiación solar que llega a la superficie y modera el calentamiento de los tejidos vegetales, mientras que el frío puede demorar determinados procesos y las oscilaciones bruscas alterar los relojes biológicos. Sin embargo, los árboles no responden de manera uniforme, ni la falta de sol alcanza por sí sola para explicar un retraso en la apertura de sus flores o una menos exuberancia. IMPACTO INDIVIDUAL Y COLECTIVO

Corina Graciano, ingeniera forestal de la UNLP e investigadora del Conicet en el Instituto de Fisiología Vegetal (INFIVE), explica que la floración de numerosas especies a esta altura del año responde tanto al aumento de la temperatura como a la duración del día y las horas de luz disponibles. Según detalla la especialista, algunas especies forestales de hoja caduca y determinados frutales necesitan incluso acumular cierta cantidad de frío durante el invierno para regular su ciclo de reposo, indispensable para que la planta prepare la brotación de las yemas y la posterior floración primaveral.

Graciano advirtió además que las especies caducifolias pueden resultar más sensibles a los llamados “veranitos” invernales, que confunden sus señales internas, mientras las coníferas y otras perennes presentan una adaptación distinta. A esta ecuación se suma la genética propia de cada individuo: incluso entre ejemplares de una misma especie ubicados a cuestión de metros, pueden registrarse diferencias notorias en el momento de florecer y madurar.

PALETA QUE NO DEJA DE ASOMBRAR

Con más de 130 especies distribuidas en calles, ramblas, veredas, plazas y espacios verdes, el patrimonio forestal local ofrece una sucesión continua de colores y perfumes que enriquece el paisaje urbano. La floración no se concentra en un único momento, sino que se desarrolla en etapas a lo largo de varios meses.

El calendario comienza en septiembre y octubre con el lapacho rosado, una especie originaria de las yungas del noroeste argentino que despliega flores tubulares cuyas tonalidades van del rosa al púrpura y que puede apreciarse en la calle 12, especialmente en el centro comercial, así como en plazoletas de las diagonales 74, 77, 78 y 80. En ese mismo tramo primaveral irrumpe el ceibo con sus flores rojas intensas, habituales en el entorno del lago del Bosque y en las plazas San Martín y Moreno.

Entre octubre y noviembre el protagonismo recae en el jacarandá, uno de los árboles más ubicuos, emblemáticos e identificados con la Ciudad. Antes de cubrir sus ramas con inconfundibles flores lilas o violetas que convierten a este mes en inconfundible, pierde por completo su follaje; sus postales más reconocibles se concentran en la diagonal 73, tanto entre plaza Rocha y plaza Moreno como entre Azcuénaga y Rocha, en los jardines de la Facultad de Ingeniería, el Colegio Nacional, las plazas Malvinas y San Martín y la esquina de 20 y 54. En este período también suele prolongarse la floración del lapacho hasta fines de octubre o mediados de noviembre, según las condiciones ambientales, en puntos como diagonal 80 y 4, diagonal 77 y 6 o 4 y diagonal 78.

LO QUE VIENE, LO QUE VIENE

Hacia noviembre y diciembre el abanico cromático y aromático se amplía notablemente. Aparece la tipa, árbol originario del noroeste argentino de grandes dimensiones, hojas ovaladas y copas extensas con flores amarillas -que en verano suelen dejar caer una secreción conocida popularmente como “llanto”-, que destaca en la diagonal 73 entre 1 y 7, en el tramo de las plazas Matheu a Rocha, y en la plazoleta frente a la basílica de San Ponciano.

Hacia fines de noviembre asoma el palo borracho, con sus flores amarillas, amarillo-crema o rosadas según la variedad, presente en la avenida 51 entre 7 y 10 y en la plazoleta de 18, diagonal 75 y 61; y lo hace también el paraíso, de flores pequeñas liliáceas o púrpuras, perfume característico y posteriores frutos carnosos, presente en la zona de plaza Malvinas (avenida 19 y 54), parque Vucetich (23 entre 51 y 53), plaza Belgrano (13 y 39) y en diagonal 74 entre 1 y 7.

Se suman en esta etapa la catalpa, con sus hojas grandes y racimos de flores blancas y aromáticas, y las falsas acacias, con variedades blancas y rosadas en racimos colgantes, ambas observables en la zona de la Terminal de Ómnibus y distintos parques, ramblas y paseos del casco fundacional; los naranjos amargos, cuyas perfumadas flores blancas distinguen especialmente a la calle 47 entre 1 y 12 y sectores céntricos; y el tilo, una de las especies más numerosas y características de La Plata con miles de ejemplares de pequeñas flores blanco-amarillentas agrupadas en ramilletes que perfuman la avenida 7 y múltiples arterias de la Ciudad.

La floración de las especies responde a las horas de luz disponibles y la suba de temperatura

Ya en diciembre, enero y el corazón del verano tomarán la posta el crespón o árbol de Júpiter, con floraciones estivales que ofrecen tonalidades desde el blanco al rojo pasando por el rosa y fucsia en calles como 17 entre 60 y 71, 58 entre 18 y 20 y distintos puntos del centro; y la magnolia, de grandes flores blancas e intenso aroma entre noviembre y febrero, visible en plaza San Martín y los ejes de las avenidas 51 y 53.

En enero florecerá también la sófora, habitual en plazas y paseos como el Bosque, mientras el castaño de la India exhibirá sus racimos blancos y rosados en los ejes de 51 y 53 y en la zona de 12 y 60. El palo borracho prolonga su ciclo estival según el comportamiento del tiempo. Finalmente, fuera de la lógica estrictamente floral pero clave en la identidad visual de La Plata, el otoño reserva el espectáculo crepuscular del liquidámbar, cuyas hojas viran hacia tonos rojizos y oscuros antes de caer en avenidas y espacios verdes como el Paseo del Bosque.

CLAVES DE MANEJO RESPONSABLE

Los especialistas subrayan que la floración no constituye por sí sola un indicador de estado sanitario. Un ejemplar puede florecer con aparente normalidad y, sin embargo, atravesar procesos de deterioro estructural severo con múltiples causas. Por eso es clave contar con un censo actualizado y contemplar criterios profesionales estrictos de manejo, además de promover la conciencia ciudadana para preservar ese patrimonio vivo que define la memoria visual, ambiental y en buena medida la bienvenida singularidad de La Plata.