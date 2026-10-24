FOTOS | La Plata celebra a Sor María Ludovica: misa, peregrinación y homenaje

Con una peregrinación y una misa en la Catedral, La Plata celebra y homenajea la obra de Sor María Ludovica, una religiosa e inmigrante italiana que hizo mucho por las niñeces y su cuidado, dejando una huella especial en la Región.

Foto: Gonzalo Calvelo/El Día

Las actividades se realizan este sábado 24 de octubre en el marco del aniversario del nacimiento de la beata Sor María Ludovica, ocurrido el 24 de octubre de 1880 en San Gregorio, un pequeño pueblo en la región de los Abruzzos, cerca de L'Aquila, Italia.

La peregrinación partirá desde el Hospital de Niños - que lleva su nombre - hasta la Plaza Moreno. La procesión culminará con una ceremonia presidida por el arzobispo Gustavo Carrara en la Catedral.

Foto: Gonzalo Calvelo/El Día

Las actividades se realizan este sábado 24 de octubre en el marco del aniversario del nacimiento de la beata Sor María Ludovica, ocurrido el 24 de octubre de 1880 en San Gregorio, un pequeño pueblo en la región de los Abruzzos, cerca de L'Aquila, Italia.

La peregrinación partirá desde el Hospital de Niños - que lleva su nombre - hasta la Plaza Moreno. La procesión culminará con una ceremonia presidida por el arzobispo Gustavo Carrara en la Catedral.

La actividad, organizada por el Arzobispado y la Congregación de las Hijas de Nuestra Señora de la Misericordia con el acompañamiento de la Municipalidad, comenzará a las 15 con una concentración en 64 y 14, desde donde los participantes se dirigirán hacia calle 12 para iniciar la caminata hasta Plaza Moreno.

A lo largo del recorrido se dispondrán cuatro postas identificadas con los “valores amor y misericordia”, “servicio y alegría”, “cuidado y ternura”, y “esperanza y fe”, que acompañarán el paso de los peregrinos.

Al llegar a la Plaza Moreno, los participantes se reunirán en un espacio especialmente dispuesto con un escenario para la ocasión. Posteriormente, a las 17, se celebrará una misa en la Catedral de La Plata, presidida por el arzobispo Gustavo Carrara.

Su obra en el Hospital de Niños de La Plata

El 4 de diciembre de 1907, tras ordenarse en la congregación de las Hijas de Nuestra Señora de la Misericordia, Sor María Ludovica arribó a Buenos Aires. Fue enviada de inmediato con la misión de colaborar en el cuidado y la salud de los niños más vulnerables del país.

A principios de 1908, fue destinada al Hospital de Niños de La Plata, que en ese entonces era una estructura sumamente precaria conformada por solo dos salas de madera y unas 60 camas.

Inicialmente se le asignaron las tareas de la cocina, la despensa y la ropería. Sin embargo, su inmensa capacidad de gestión, liderazgo y su trato contenedor con los pacientes hicieron que en 1915 fuera nombrada Administradora y Superiora de la institución.

Bajo su administración, el hospital cambió por completo. Consiguió fondos para construir nuevas salas, instalar salas de operaciones, laboratorios y adquirir equipamiento moderno - como los primeros pulmotores -, transformándolo en un centro pediátrico de vanguardia en Sudamérica.

Se encargó de eliminar la frialdad de los hospitales clásicos, brindando contención espiritual tanto al personal como a las familias de los enfermos. Su lema recurrente era: "Hacer el bien a todos, no importa a quién".

Legado y Beatificación

Sor María Ludovica dedicó 54 años de servicio ininterrumpido al hospital hasta su fallecimiento, el 25 de febrero de 1962.

El Papa San Juan Pablo II la beatificó el 3 de octubre de 2004. Hoy en día, sus restos descansan en la Catedral de La Plata y el sanatorio especializado en atención de niños lleva oficialmente el nombre de Hospital Interzonal de Agudos Especializado en Pediatría "Sor María Ludovica".

Además, ha sido declarada Ciudadana Ilustre post mortem de la ciudad de La Plata por su inconmensurable labor social y médica.