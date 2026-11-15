La Plata vivió este domingo 15 de noviembre una nueva edición de Italia in Piazza, el tradicional festival cultural y gastronómico destinado a homenajear las raíces artísticas y culinarias que forjaron la identidad de la ciudad. El evento, impulsado de manera conjunta por la Municipalidad de La Plata, el Consulado General de Italia y Failap, se extendió desde las 12:00 hasta las 19:00 en Plaza Italia bajo la conducción de Laura “la Tana” Grassi.

A lo largo de toda la jornada, los asistentes recorrieron diversos puestos de comidas típicas y apreciaron las exposiciones vehiculares organizadas por el Fiat 600 Club Filial La Plata y el Vespa Club local. Además, el público participó de clases magistrales de gastronomía italiana dictadas por los reconocidos chefs Mauro Crivellin y Marisa Maffeo, finalista del certamen MasterChef Italia 9 e integrante de ParmaQuality.

La propuesta artística incluyó espectáculos musicales de primer nivel. Sobre el escenario principal se presentó la cantautora sarda Claudia Aru, quien viajó especialmente desde Europa para interpretar piezas tradicionales junto a Marco Bande. El cronograma musical también contó con la actuación de la soprano Maitena Andrade y de In-canto Trío Show —integrado por Ernestina Garay, Emanuel Frers y Andrea Parisi—, agrupación que deleitó a los presentes con un repertorio de ópera y canzonetas.

Esta celebración formó parte de la XI Semana de la Cocina Italiana en el Mundo, una iniciativa internacional que se desarrolla del 14 al 22 de noviembre bajo el lema “Cocina italiana patrimonio UNESCO: territorios y sectores de excelencia”.