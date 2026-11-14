FOTOS | Los Hornos celebró la Semana de la Tradición con música, baile y un fogón criollo

En el marco de la Semana de la Tradición, Los Hornos vivió este viernes 13 de noviembre una jornada de celebración de las raíces y la cultura popular. El encuentro se realizó en el Centro Cultural Julio López y contó con una importante participación de vecinos que se acercaron para compartir una tarde-noche de música y tradición.

La actividad fue organizada en conjunto con la Agrupación Tradicionalista y Cultural Rinconada Criolla. Durante la jornada, los asistentes pudieron disfrutar de una muestra de pilchas criollas, además de presentaciones de guitarra y canto a cargo de Analía Flores.

Uno de los momentos destacados fue el fogón criollo, que reunió a los presentes en torno a las costumbres y expresiones tradicionales. La celebración tuvo su cierre musical con la presentación del Grupo Temporal, que le puso ritmo al tramo final de la noche.

Desde el Centro Cultural Julio López destacaron la convocatoria y el trabajo conjunto con la Agrupación Rinconada Criolla, en una propuesta que buscó fortalecer las tradiciones y la identidad cultural de Los Hornos.

De esta manera, el espacio volvió a convertirse en un punto de encuentro para la comunidad, con una actividad que puso en valor la cultura popular y el sentido de pertenencia barrial.