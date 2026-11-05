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Piden los vecinos

Frentistas de 70 entre 2 y 3 reclaman por veredas rotas, pastizales y el abandono urbano

Un tramo con historia ferroviaria hoy luce totalmente deteriorado. Piden mantenimiento urgente ante el peligro que generan el estado de las aceras.

Por Redacción

Las veredas rotas, la acumulación de pastizales y el deterioro generalizado transformaron un rincón histórico de La Plata en una verdadera "postal triste de la ciudad". Los vecinos de la zona de calle 70 entre 2 y 3 manifestaron su malestar por el abandono del espacio público, donde los transeúntes deben esquivar baldosas levantadas y maleza alta para poder circular. La preocupación crece entre los frentistas, quienes señalan que la falta de mantenimiento no solo afea el barrio, sino que también representa un riesgo constante de caídas para los adultos mayores y fomenta la inseguridad.

El reclamo cobra un matiz particular al recordar el valor patrimonial del lugar, ya que por allí transcurre una vieja vía sobre la cual "alguna vez empalmaron dos tranvías", según rememoran los propios habitantes de la zona. Sin embargo, la huella del antiguo sistema de transporte permanece hoy tapada por la hierba y el desgaste del paso del tiempo. "Es una lástima ver cómo se pierde la historia entre el pasto alto y las baldosas destruidas; necesitamos respuestas y obras concretas antes de que ocurra un accidente", expresaron los frentistas indignados ante la falta de soluciones.

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