Una preocupante situación afecta a los frentistas de la zona de 17 y 68, quienes denuncian una constante y abultada pérdida de agua corriente que se originó en la esquina del cruce. De acuerdo con el testimonio de los propios damnificados, la acumulación y el flujo incesante del líquido están deteriorando aceleradamente la calzada: "Hasta que comenzó a salir agua rompiendo más aún el pavimento. Pensamos que hay una pérdida que debe ser por la cantidad de agua que sale de la esquina", manifestaron a este medio.

El problema no solo representa un daño a la infraestructura vial de la ciudad, sino que impacta de manera directa en la movilidad diaria de los peatones del barrio. La acumulación de agua convierte la intersección en un obstáculo difícil de sortear, generando un riesgo real de caídas o resbalones para quienes caminan por el lugar. "Volvió a salir agua desde la esquina impidiendo a la gente mayor cruzar la vereda. No sabemos de dónde sale pero pierde desde la esquina rompiendo el pavimento", advirtieron con angustia los residentes de la zona.