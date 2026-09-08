Fresco amanecer este martes en La Plata: ¿frío hasta cuándo?

La Plata y sus alrededores vivían las primeras horas del martes con cielo parcialmente nublado y temperaturas en torno a 7 grados. No obstante, se espera que repunte hacia la tarde con cielo alg nublado, vientos leves y temperaturas cercanas a los 16 grados, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Para mañana, miércoles, el organismo oficial prevé en nuestra ciudad y región cielo algo nublado a mayormente nublado hacia la noche, vientos leves y temperatura mínima de 9 grados y máxima de 18.

En tanto que el jueves se repetirán las temperaturas templadas, con mínima de 9 grados y máxima de 20. Se espera además vientos leves y cielo parcialmente nublado.

De acuerdo con las previsiones, el frío no se va, ya que entre el sábado y el lunes volverán las marcas mínimas propias del invierno.