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La Región

Fuerte explosión y apagón en la zona oeste de La Plata: qué dice Edelap

Por Redacción

Una jornada de incertidumbre atraviesan vecinos de la zona oeste de La Plata tras registrarse una severa falla en la red de media tensión que dejó a amplios sectores sin suministro eléctrico. El incidente comenzó en las inmediaciones de calle 143 y 40, donde residentes del área reportaron una fuerte detonación proveniente de la infraestructura eléctrica local.

“Explosión y sin energía eléctrica en la zona de 143 y 40. Se desconectaron las barras de los transformadores”, señaló con preocupación un frentista a EL DIA.

El impacto del desperfecto se extendió rápidamente hacia otros puntos cercanos de la región. En el Barrio Decano Funes, sobre el trazado de la avenida 60 entre 141 y 142, los usuarios también manifestaron el cese intempestivo del servicio eléctrico: “Corte de luz en el Barrio Decano Funes. En 60 entre 141 y 142 estamos sin energía eléctrica”, advirtió otro vecino a este medio.

La interrupción del suministro eléctrico generó trastornos en las tareas cotidianas y preocupación por los electrodomésticos ante posibles variaciones de tensión.

Frente a los reiterados reclamos e informes elevados por los damnificados, la empresa distribuidora de energía Edelap explicó las acciones que está llevando a cabo: “Se ha notificado a una cuadrilla técnica para que se acerque al lugar y verifique la red eléctrica”.

Por estas horas, el personal operativo de la empresa realiza las inspecciones de rigor sobre el tendido de cables y la subestación afectada para determinar la causa puntual del estallido, proceder con las reparaciones correspondientes y restablecer de forma paulatina el servicio a los hogares.

* * * 

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