Fuerte explosión y apagón en la zona oeste de La Plata: qué dice Edelap

Una jornada de incertidumbre atraviesan vecinos de la zona oeste de La Plata tras registrarse una severa falla en la red de media tensión que dejó a amplios sectores sin suministro eléctrico. El incidente comenzó en las inmediaciones de calle 143 y 40, donde residentes del área reportaron una fuerte detonación proveniente de la infraestructura eléctrica local.

“Explosión y sin energía eléctrica en la zona de 143 y 40. Se desconectaron las barras de los transformadores”, señaló con preocupación un frentista a EL DIA.

El impacto del desperfecto se extendió rápidamente hacia otros puntos cercanos de la región. En el Barrio Decano Funes, sobre el trazado de la avenida 60 entre 141 y 142, los usuarios también manifestaron el cese intempestivo del servicio eléctrico: “Corte de luz en el Barrio Decano Funes. En 60 entre 141 y 142 estamos sin energía eléctrica”, advirtió otro vecino a este medio.

La interrupción del suministro eléctrico generó trastornos en las tareas cotidianas y preocupación por los electrodomésticos ante posibles variaciones de tensión.

Frente a los reiterados reclamos e informes elevados por los damnificados, la empresa distribuidora de energía Edelap explicó las acciones que está llevando a cabo: “Se ha notificado a una cuadrilla técnica para que se acerque al lugar y verifique la red eléctrica”.

Por estas horas, el personal operativo de la empresa realiza las inspecciones de rigor sobre el tendido de cables y la subestación afectada para determinar la causa puntual del estallido, proceder con las reparaciones correspondientes y restablecer de forma paulatina el servicio a los hogares.

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