Fuerte rechazo al proyecto de privatización del Bioparque de La Plata

El futuro del Bioparque de La Plata volvió a quedar en el centro de la discusión. Luego de que el concejal Nicolás Morzone difundiera en sus redes sociales un proyecto para habilitar la privatización o concesión total o parcial del predio, ambientalistas y trabajadores realizaron una radio abierta este mediodía en las puertas del ex Zoológico para expresar sus posturas y debatir sobre las políticas que deberían implementarse.

Entre los participantes estuvo Damián Diéguez, reconocido cuidador del Bioparque, quien dialogó con EL DÍA y manifestó su rechazo a la propuesta del edil. Durante la entrevista, defendió el trabajo que se realiza cotidianamente con los animales, cuestionó el desconocimiento que, a su entender, existe sobre la situación del predio y pidió que las decisiones sobre su futuro contemplen las necesidades de la fauna.

“Muchos vecinos piensan que no hay animales, que no se atiende y que no se trabaja, pero realmente no es así”, sostuvo Diéguez. Según explicó, la radio abierta fue impulsada junto a organizaciones ambientalistas para acercar información a la comunidad, responder consultas y discutir posibles políticas para los próximos años.

El encuentro también buscó generar consensos sobre cómo debe continuar la transformación del espacio y cuáles son las prioridades para garantizar su funcionamiento.

El rechazo a la propuesta de privatización

Consultado sobre la iniciativa de Morzone, Diéguez fue contundente al expresar su postura: “La verdad, estoy en contra de lo que dice el concejal. Lo conozco muy bien, una persona que no conoce del tema”, afirmó.

El cuidador también planteó la necesidad de analizar con perspectiva las decisiones que se tomaron durante los últimos años y sus consecuencias para el predio.

“Uno tiene que confiar en que la persona que tiene adelante habla con la verdad. Ahora, con el diario del lunes, después de los ocho años, uno puede hacer un análisis”, expresó.

En ese sentido, Diéguez manifestó que no cree que avance una ordenanza de privatización del Bioparque. Su posición se suma a las voces que cuestionan la posibilidad de transferir la gestión del espacio a manos privadas y reclaman que cualquier decisión tenga en cuenta la experiencia de quienes trabajan allí y las necesidades de los animales.

La propuesta del concejal busca habilitar mecanismos de participación privada para recuperar las instalaciones, incorporar inversiones y mejorar el mantenimiento. Sin embargo, para los sectores críticos, el debate no puede limitarse a una discusión sobre el modelo de administración: también debe contemplar el bienestar animal, la conservación y el futuro de la institución.

La situación actual de los animales del Bioparque

Otro de los puntos centrales del testimonio de Diéguez estuvo relacionado con la situación de los ejemplares que permanecen en el predio. El cuidador explicó que durante los últimos años hubo animales de edad avanzada que fueron muriendo y consideró necesario que la comunidad comprenda las particularidades que implica trabajar con fauna en cautiverio.

“Tuvimos muchos ejemplares muy gerontes que fueron falleciendo en los últimos años”, señaló. En ese contexto, remarcó que todavía queda mucho por hacer para mejorar las condiciones de vida de los animales.

“Hay mucho por hacer para mejorar su calidad en cautiverio”, sostuvo.

Actualmente, según detalló, el Bioparque cuenta con animales exóticos y autóctonos. La atención cotidiana, el mantenimiento de las instalaciones y las mejoras necesarias forman parte de los desafíos que enfrenta el espacio, mientras se define cómo continuará el proceso de transformación iniciado tras el cierre del antiguo Zoológico.

Diéguez también defendió la necesidad de que se reconozca el trabajo que realizan los cuidadores y el personal que permanece a cargo de los ejemplares, frente a las críticas y a la percepción de algunos vecinos sobre la actividad dentro del predio.

El reclamo para que el Bioparque vuelva a abrir al público

En otro tramo de la entrevista con EL DÍA, el cuidador planteó que la intención es que el Bioparque pueda volver a recibir visitantes cuando las autoridades políticas lo dispongan y estén dadas las condiciones necesarias.

“Hoy tenemos muchos animales exóticos y autóctonos, donde la intención es abrir el Bioparque al público cuando lo digan las autoridades políticas”, explicó.

Para Diéguez, uno de los problemas es que las urgencias de la gestión terminan desplazando cuestiones que también considera fundamentales para el futuro del lugar.

“Van atendiendo lo urgente y dejan de lado lo importante, porque para nosotros es importante”, expresó.

El cuidador reconoció que La Plata enfrenta otras problemáticas y que existen distintas demandas de la comunidad, pero insistió en que las necesidades de los animales también deben ocupar un lugar en la agenda pública.

“La ciudad tiene otros conflictos y entendemos las necesidades. Pero las necesidades de los animales también son necesarias”, concluyó.

La radio abierta volvió a poner en discusión qué modelo de gestión necesita el Bioparque, cómo mejorar las condiciones de los ejemplares y qué pasos deben darse para recuperar el espacio. Mientras la propuesta de Morzone abre el debate sobre una eventual concesión, los trabajadores y ambientalistas reclaman que la discusión incluya su experiencia y tenga como prioridad el bienestar de los animales.