Un numeroso grupo de trabajadores activos y jubilados del Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires (IPS) se convocó esta mañana en la puerta de la sede central del organismo en La Plata, en 47 entre 5 y 6, para reclamar por el pago de un adicional que el organismo y la Provincia adeudan desde hace casi tres años.

Un representante gremial del sector expresó a EL DIA que "somos trabajadores judiciales activos y jubilados que estamos reclamando al IPS un adicional salarial que se aplicó a los trabajadores en 2023". Según sentenciaron, "las autoridades del IPS y del gobierno provincial decidieron no liquidarlo a los trabajadores jubilados".

El dirigente argumentó que "tenemos un régimen previsional en la Provincia que garantiza la movilidad jubilatoria, es decir, que los salarios de los jubilados están atados en forma directa a los trabajadores en actividad, y cada aumento que reciben estos se aplican también a los jubilados".

Según detalló, "hace tres años que el IPS no le paga a los jubilados ese aumento que alcanza hasta el 40 por ciento del haber".

En ese sentido, especificó que "el reclamo que hacemos hoy es por el respeto de la movilidad jubilatoria y para repudiar esta decisión que tomó algún funcionario seguramente mirando una planilla de Excel, sin cumplir la ley que tenemos en la Provincia de Buenos Aires, sin cumplir con la Constitución provincial que garantiza jubilaciones móviles".

Según el gremialista, "en los últimos tres años los jubilados del IPS perdieron más de un tercio de los salarios". En este sentido sostuvo que "esta bonificación venía a paliar esa caída salarial, pero como no la vienen pagando los jubilados de toda la Provincia tienen una merma de su haber jubilatorio, lo que dificulta cuestiones básicas en el nivel de vida como comprar alimentos y medicamentos".

En este marco, un jubilado del Poder Judicial relató que "a mi corresponde cobrar el 70 por ciento, pero con esta omisión me están sacando 18 puntos, por lo tanto percibo apenas el 52 por ciento de la jubilación". "No sabemos qué ocurre con ese dinero, pero es necesario que vaya al bolsillo de los jubilados, de las personas que trabajaron y apartaron toda la vida".