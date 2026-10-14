Gastos fijos locales que pesan: se llevan el 23,8% de la canasta básica

El transporte y los servicios públicos pesan cada vez más dentro del presupuesto de los hogares platenses. En septiembre de 2026, los gastos fijos, que incluyen transporte, gas y electricidad, representaron el 23,8% de la canasta básica de La Plata, más de tres veces el peso que tenían en noviembre de 2023, cuando alcanzaban el 7,2%.

Los datos surgen de un relevamiento del Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), que analiza la evolución de los precios básicos en la Ciudad. Entre ambos períodos, la participación de estos gastos aumentó 16,6 puntos porcentuales, en un contexto marcado por fuertes incrementos en las tarifas y el transporte.

“En noviembre del 2023, el peso de los gastos fijos era del 7,2%. De cada 100 pesos, esos servicios insumían un poco más de 7 pesos, mientras que hoy pesan 23,8%: de cada 100 pesos que gastan las familias, casi 24 pesos corresponden a gastos fijos”, explicó Agustín Lódola, director del laboratorio.

La evolución del indicador permite observar cómo cambió la composición de la canasta de precios básicos en menos de tres años. El avance de los gastos fijos contrasta con el peso que tenían al comienzo del período y da cuenta de la mayor participación de estos rubros en la estructura de gastos relevada.

EL AUMENTO DE TRANSPORTE

El incremento del peso de los gastos fijos se da en paralelo con fuertes subas acumuladas en distintos rubros de la canasta. De acuerdo con el Índice de Precios Básicos de La Plata, entre noviembre de 2023 y septiembre de 2026, el micro registró un aumento del 2.179%, el más alto entre las categorías relevadas. En números estimados, el boleto pasó de 54 a 1.323 pesos.

En segundo lugar se ubicaron los servicios públicos, con una suba acumulada del 981%, seguidos por los combustibles, que aumentaron un 570%. Los servicios personales registraron un incremento del 468%, mientras que la higiene personal acumuló un 358% y la higiene del hogar, un 327%.

Los alimentos para consumir en el hogar aumentaron un 298% durante el mismo período. En tanto, la ropa interior subió un 295% y los alimentos y bebidas consumidos fuera del hogar registraron un incremento del 274%. Los servicios del hogar aumentaron un 257%, mientras que las bebidas e infusiones para consumir en la vivienda tuvieron una suba del 245%.

Por su parte, la ropa exterior presentó el menor incremento entre las categorías incluidas en el relevamiento, con un 141%.

Cuanto más pesan los gastos fijos, menos queda para rubros flexibles, como el acceso a los alimentos, la indumentaria o la recreación, por ejemplos.

LOS COMERCIOS TAMBIÉN AFECTADOS

Los comercios también enfrentan una mayor presión por el costo de los servicios públicos, en un escenario en el que la demanda y otros gastos operativos condicionan la actividad.

Según explicó Lódola, hacia fines de 2023 las tarifas no figuraban entre las principales preocupaciones de los comerciantes platenses. En ese momento, solo el 23% de los establecimientos consultados las identificaba como un problema, por detrás de la presión impositiva y la inflación.

Sin embargo, el panorama cambió en los últimos años. En la última encuesta disponible, correspondiente a julio de 2026, el 51% de los comerciantes relevados señaló las tarifas de los servicios públicos como una de sus principales preocupaciones.

El costo de las tarifas quedó apenas por debajo de la falta de demanda, que pasó a ocupar el primer lugar entre los problemas mencionados por el sector.

Así, el aumento de los gastos fijos aparece como una de las principales presiones tanto para los hogares como para el comercio de La Plata.