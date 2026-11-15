Gastos, zonas y diseño: la guía para alquilar sin sorpresas

Alquilar una casa o un departamento en La Plata demanda evaluar un abanico de factores que exceden el precio. Quien sale a buscar vivienda debe articular el análisis de los requisitos administrativos y los costos iniciales de ingreso con una inspección minuciosa del estado edilicio, el diseño arquitectónico y la dinámica del barrio, asegurando que la propiedad responda tanto al bolsillo como a sus hábitos cotidianos.

En el plano contractual, la normativa vigente establece un plazo por defecto de dos años, aunque las partes gozan de libertad para acordar una duración distinta, la moneda -predominantemente pesos- y el esquema de actualización, que en la práctica local suele fijarse cada cuatro meses mediante el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Para respaldar la operación, las inmobiliarias solicitan habitualmente dos garantías propietarias de La Plata o la Provincia, una garantía propietaria combinada con dos recibos de sueldo, cuatro recibos de sueldo o un seguro de caución.

Del contrato se imprimen siempre tres ejemplares: uno para el locatario, otro para el propietario y el tercero para la firma intermediaria.

Respecto a los gastos de ingreso, se contempla el mes adelantado, los honorarios inmobiliarios equivalentes al 4% del monto total del contrato, los informes de dominio y el sellado de ley, mientras que el depósito suele instrumentarse mediante la firma de un pagaré al cierre del vínculo. Por ejemplo, si se toma un caso testigo de un departamento de un dormitorio en calle 9 entre 47 y 48 con un alquiler inicial de 600.000 pesos, el sellado y estudio de garantías demandan 232.000 y los honorarios 576.000 pesos; sumando el mes inicial, el desembolso asciende al orden de 1.400.000 pesos, cifra que suele financiarse en dos o tres cuotas. Asimismo, el inquilino debe distinguir entre expensas ordinarias (mantenimiento diario, limpieza y sueldos, a su cargo) y extraordinarias o fondos de reserva (arreglos estructurales o calderas, a cargo del dueño).

El cambio en el bolsillo de los inquilinos reconfiguró las prioridades de búsqueda en las oficinas locales. Al respecto, la martillera Gisela Agostinelli, de “Agostinelli Propiedades”, explicó: “Hoy, las personas entran a la inmobiliaria buscando alquileres económicos sin tener tanto en cuenta la ubicación y demás características, cosa que antes no sucedía. Siempre, la pregunta inicial fue: busco departamento de tantos dormitorios en tal zona. Hoy eso se modificó, priorizando valores económicos y que tengan bajas expensas”.

Más allá de los números, la inspección física resulta determinante. Al visitar la unidad, conviene revisar pintura, manchas de humedad en techos, baños y cocinas, presión de agua y funcionamiento de artefactos.

Una vez entregadas las llaves, se recomienda labrar un inventario con fotos y videos para evitar conflictos futuros, notificar cualquier desperfecto técnico por vía formal y consultar el reglamento de copropiedad sobre la tenencia de mascotas y horarios de mudanza.

Cualquier reforma significativa requiere autorización expresa y, por lo general, el inmueble debe restituirse en las condiciones originales.

El diseño y la disposición espacial también inciden en el confort y el valor de mercado: un departamento de 40 metros bien ubicado y luminoso cotiza por encima de otro de 60 metros oscuro y periférico.

Otro aspecto importante a evaluar antes de firmar es el impacto del sol en la propiedad, según Agostinelli: “Es importante mirar la orientación al momento de alquilar. Al norte es lo ideal en La Plata, ya que entra sol en invierno, es luminosa y seca; al sur es frío, oscuro y húmedo ya que el sol no entra directo; al oeste, en verano se siente mucho el calor a la tarde; y al este hay sol por la mañana y es fresca por la tarde. La mejor elección sería living al norte y dormitorio al este, ya que de día hay sol en el living y de noche se duerme fresco”.

La geografía platense ofrece perfiles diferenciados según las necesidades del ocupante, por lo que se sugiere recorrer el entorno de día y de noche para comprobar seguridad, ruidos y transporte. El eje universitario (entre 1 y 7 y de 32 a 51) concentra la demanda de monoambientes y unidades de un dormitorio, mientras que el microcentro comercial (calles 8 y 12, avenidas 7 y 51) atrae a quienes priorizan cercanía bancaria y administrativa. En cambio, familias y trabajadores remotos optan por PH o casas en La Loma, Parque Saavedra, Barrio Hipódromo o Meridiano V, y quienes buscan verde y amplitud miran hacia Tolosa, Ringuelet, Gonnet, City Bell, Villa Elisa, Hernández o Gorina, verificando siempre la frecuencia de micros.

Con el inicio de noviembre, las consultas vinculadas al ciclo académico 2027 comenzaron a dinamizar la plaza, con padres que buscan asegurar unidades de manera anticipada frente a valores de referencia que oscilan entre 300.000 y 420.000 pesos para monoambientes, 450.000 a 580.000 para un dormitorio y 600.000 a 800.000 pesos para dos dormitorios.