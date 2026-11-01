Gastronomía, juegos y espectáculos al aire libre en el Parque Alberti

A pleno sol y con una masiva concurrencia de familias platenses, este sábado arrancó la primera de las dos jornadas de la segunda edición de la Caravana CUGA en el Parque Alberti. La propuesta gastronómica y cultural, que promete repetir su éxito durante el domingo, integra la agenda de eventos gratuitos al aire libre que este fin de semana también incluye a “Perú vive”.

La iniciativa, impulsada por el Circuito Urbano Gastronómico (CUGA) en coproducción con el diario EL DIA y la Fundación Pro Humanae Vitae, con el acompañamiento de la Municipalidad, se despliega en el predio de 25 y 38 de 11 a 20. El predio reúne 17 puestos con opciones para todos los paladares: desde bondiola al disco, vacío, matambre a la pizza y hamburguesas, hasta shawarma, comida mexicana, especialidades italianas, tequeños, crepes, alternativas veganas, licuados, helados y un concurrido patio cervecero.

Además de la oferta gastronómica, el espacio cuenta con un paseo de artesanos, sectores infantiles con metegol libre, kermés, toro mecánico, un inflable con reloj y sorteos por el Día de la Madre. Las familias también pueden disfrutar de actividades especiales en el stand de EL DIA y del sector de lectura de la Biblioteca Belgrano, junto con shows de música en vivo a lo largo de ambos días.

Por su parte, el Paseo del Bosque es sede de la décima edición del festival “Perú Vive”, organizado por el Consulado General del Perú. El encuentro se desarrolla en la zona de avenida Iraola y avenida Centenario, en las inmediaciones del estadio de Gimnasia, y continuará este domingo de 12 a 21 con entrada libre y gratuita.

El festejo reúne alrededor de 70 puestos dedicados a la célebre gastronomía peruana, las artesanías y la diversidad cultural de la colectividad. La grilla artística convoca a más de 200 artistas en escena.