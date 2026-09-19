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El Centro de Fomento realizó su primera ceremonia por los 100 años

Gonnet celebró un siglo de historia

gonnet festejó los 100 años del centro de fomento / el dia

Por Redacción

Con el Himno Nacional como apertura, el Centro de Fomento Cultural y Deportivo Manuel Gonnet celebró sus 100 años con un acto cargado de emoción, reconocimientos y recuerdos compartidos por generaciones de vecinos. La ceremonia, realizada en la sede de 502 entre 15 y 16, reunió a autoridades, exdirigentes, instituciones locales y familias que forman parte de la historia de uno de los clubes más tradicionales de la zona norte platense.

“Nació en una casa particular y después de mucho tiempo se compró un terreno, donaron una parte y hoy el club está en casi cuatro lotes”, repasó la presidenta Patricia Álvarez al reconstruir el camino iniciado por el pintor Atilio Boveri, quien reunió por primera vez a los vecinos para dar origen a la institución.

“Todos los años se agrega algo, se construye algo nuevo”, señaló, al enumerar el gimnasio con piso de madera, la biblioteca con más de 30 mil ejemplares, los dos salones para eventos y una oferta que hoy reúne 27 profesores en disciplinas deportivas, culturales y recreativas.

Durante el acto también fueron distinguidas las Damas de Honor del club. La expresidenta Marta Grassi, también exdelegada comunal, resumió: “Cuántas cosas pasamos por ahí; vivimos nuestras infancias y juventudes en este lugar”, dijo.

El Club se sustenta por la cuota social, sponsors y subsidios. Proyecta nuevos vestuarios para las canchas de 502 y la cena aniversario del 24 de octubre. “Esperemos ahora que con la Virgen nos ayude a llegar a los 200”, cerró entre aplausos.

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