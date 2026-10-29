Gorina seguirá sin cloacas tras el rechazo al proyecto de la cooperativa

La expansión demográfica de Gorina volvió a poner en primer plano una demanda de infraestructura sanitaria: la llegada de las cloacas. La Cooperativa de Obras y Servicios Públicos, Consumo y Vivienda de Gorina (COSEGO), que abastece de agua a unos 4.000 usuarios de la localidad, busca ampliar sus prestaciones y avanzar con un proyecto de saneamiento que presentó ante el Municipio en 2021. Sin embargo la iniciativa fue rechazada por la Comuna.

Actualmente, los vecinos “hacen sus pozos como pueden y muchos descargan hacia la calle. Con las lluvias del último tiempo, el panorama empeoró”, señaló Antonio Máspoli, administrador y socio fundador de COSEGO.

“Estamos preocupados”, admitió Máspoli, quien remarcó que se trata de una obra que permitiría “completar el sistema sanitario: agua y cloacas”. En ese sentido, advirtió: “Hoy la localidad de Gorina tiene una necesidad muy fuerte porque ha crecido desde el punto de vista demográfico y, a diez kilómetros de La Plata, no tener cloacas es un problema”.

Ante esta situación, la cooperativa presentó en 2021 una propuesta integral que incluía estudios para desarrollar la infraestructura en la zona, una evaluación de impacto ambiental y una ubicación considerada óptima a partir de un informe de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

“Nosotros llevamos un proyecto con todos los desarrollos en la zona, un estudio de impacto ambiental e incluso una ubicación geográfica que se consideraba la más adecuada, según un informe que hizo la UNLP. Este es el punto ideal, tienen que empezar por acá”, planteó Máspoli en referencia a un predio ubicado en 138 y 475.

EL RECHAZO

Tras años de espera y dos gestiones municipales diferentes, este mes COSEGO finalmente obtuvo una respuesta de la Municipalidad, que rechazó el pedido en los términos en que había sido presentado.

“Tenemos autogestión, salvo algún préstamo para algún proyecto puntual, después todo lo hemos ido construyendo nosotros”

Antonio Máspoli

Administrador y socio fundador de COSEGO

“La solicitud formulada en estas actuaciones no resulta susceptible de ser acogida en los términos en que fuera originalmente planteada, toda vez que no se encuentra consolidada una afectación específica sobre las parcelas involucradas y que la eventual localización de una Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales requiere actualmente una evaluación integral y la sustanciación del procedimiento correspondiente conforme al marco normativo vigente”, estableció la Subsecretaría de Ordenamiento Urbano y Territorial.

En concreto, el Municipio señaló que el proyecto debe adecuarse al nuevo Código de Ordenamiento Urbano Territorial y que además nunca se formalizó la reserva de los terrenos para construir la planta cloacal. Es más, una de las parcelas involucradas actualmente está vinculada a un expediente para tramitar la prefactibilidad de un barrio cerrado.

Pero en 2021 la cooperativa intentó gestionar estos terrenos. Cuentan en la entidad que por aquellos días estaba la posibilidad cierta de iniciar una negociación con una familia, propietaria del predio de aproximadamente 16 hectáreas. Las alternativas eran una venta tradicional o un canje por terrenos ya subdivididos y con la documentación en regla.

Sin embargo, COSEGO, en su condición de concesionaria del servicio público, no podía comprar directamente el predio e instalar allí la planta. Para concretar la iniciativa, la adquisición y la afectación del terreno debían canalizarse a través del Municipio, que luego debía ceder el espacio para ese fin.

Con esa perspectiva, los representantes de la cooperativa se acercaron a presentar el proyecto a la Municipalidad. Al poco tiempo, se enteraron de que las tierras habían sido adquiridas por desarrolladores inmobiliarios con la intención de construir un barrio cerrado.

COSEGO, AUTOSUSTENTABLE

La propuesta de la cooperativa es avanzar mediante un esquema de inversión y expansión progresiva, similar al que le permitió desarrollar la red de agua potable en Gorina. “Empezamos en el año 90 con el primer socio, Rolando Monteverde; el segundo, Graciano López, y así seguimos. Nos fuimos extendiendo hasta llegar a los 4.000 suministros que tenemos hoy”, contó Máspoli.

La cooperativa comenzó con una infraestructura que incluía unos 17.000 metros de red, un tanque y una perforación. Actualmente, según detalló su administrador, cuenta con cerca de 100.000 metros de red y 18 pozos.

“Tenemos autogestión, salvo algún préstamo para algún proyecto puntual, después todo lo hemos ido construyendo nosotros”, apuntó.