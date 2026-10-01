A los 68 años falleció Graciana Estela Molteni, lo que generó un profundo pesar en la Ciudad.

“Gracianita”, como la llamaban cariñosamente quienes la conocían, había nacido el 14 de abril de 1958 en La Plata. Era la hija mayor de Horacio Molteni, médico, y Graciana Mercante, quien se desempeñaba como maestra. Tenía cuatro hermanos: Mercedes, Álvaro, Estela y Guillermina, con quienes creció en el seno de una numerosa familia platense, rodeada de afectos y de una intensa vida familiar que marcaría sus primeros años.

Se formó en las aulas del histórico Colegio Normal N° 1 de La Plata, donde cursó sus estudios primarios y secundarios. Desde joven mostró un fuerte compromiso con la educación, una vocación que luego la llevó a la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), donde obtuvo el título de Profesora en Ciencias de la Educación. También se graduó como maestra, siguiendo así los pasos de su madre.

Se casó muy joven con Diego Tellechea y juntos emprendieron un nuevo proyecto de vida que los llevó a radicarse en Piedritas, partido de General Villegas, en el noroeste bonaerense, donde comenzaron una nueva etapa lejos de su ciudad natal.

Allí, mientras su esposo ejercía como veterinario, “Gracianita” desarrolló con entusiasmo múltiples actividades vinculadas al ámbito educativo.

En Piedritas también formó un hogar cálido y unido, donde nacieron sus cuatro hijos: Diego, Mariela, María y Celina. Con el paso de los años, la familia se amplió con la llegada de sus nietos, Ignacio, Joaquín, Juan Pedro y Lucila, quienes encontraron en ella una abuela presente, dulce y siempre dispuesta a transmitirles sus enseñanzas.

Quienes compartieron con ella el trabajo diario, las aulas y las instituciones destacan su carácter afable, su dulzura y la entrega incondicional hacia sus alumnos. No solo enseñó contenidos: educó con el ejemplo, la empatía y un afecto entrañable que permanecerá en sus colegas y en las generaciones que tuvieron la fortuna de conocerla.

Sus seres queridos la recuerdan por una vida marcada por la vocación de enseñar, el amor por la familia y un profundo compromiso con la comunidad.