Cantoras de tres generaciones distintas pero con la misma impronta de haberse iniciado en el folklore desde muy temprana edad, de haber triunfado en el Festival de Cosquín y de haber grabado discos alcanzando fama en todo el país, la que se mantiene hasta la actualidad.

Claro está que con la excepción es la de Tamara Castro que falleció muy joven, como tantos músicos y cantantes, en un accidente automovilístico viajando después de una presentación, Milena y Laura prosiguen con sus presentaciones en público y la grabación de registros discográficos.

Las tres realmente constituyen un orgullo para nuestra región; Milena y Laura nacieron en La Plata, y Tamara en Ensenada; y bajo el siempre acogedor manto de nuestro folklore, proyectaron sus voces con encendida pasión por el arte nativista y sus valores.

MILENA SALAMANCA

Milena, nacida en nuestra ciudad el 19 de julio de 1993, como se dijo, es una destacada cantante folklórica y también una brillante bailarina de ese género.

Su amor por el folklore se acuñó de la mano de su padre, un músico jujeño, y de su madre, experta de la danza nativa, y comenzó a manifestarse en la peña familiar de La Plata. Pero además, sus cuatro hermanos, dos mujeres y dos varones, siguen por la huella de los Salamanca, ligados de distintas maneras al campo musical telúrico.

Además de su consagración en Argentina toda, Milena ha realizado giras artísticas por la mayor parte de los países del occidente europeo. Su obra combina raíces andinas, formación académica y una fuerte impronta escénica.

Desde la adolescencia estudió danza y técnica vocal. En 2012, con 18 años, fue distinguida como Revelación en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín en el rubro solista vocal femenina.

En 2015 presentó su primer disco, llamado “K’arallanta”. En 2017 volvió a ser Revelación en Cosquín, esta vez como bailarina junto a la Compañía de Danzas Pucará. En 2020 grabó el single “Fénix en primavera” y el disco “Milena”.

En 2024 lanzó el EP “Crónica vol. 1”. Poco después grabó otro single –“Vuelve a la tierra”- junto a Odino Faccia. Este año se conoció su segundo EP (“Crónica vol. 2”).

Ha realizado tres giras europeas, por países como España, Francia, Alemania, Suiza, Italia, Dinamarca y Suecia. En sus presentaciones combina música y danza, logrando un espectáculo integral. Su paso por La Voz Argentina le dio más fama todavía, integrando el equipo de Soledad Pastorutti.

Milena se define como una “artista que apuesta por la independencia creativa” y a la “construcción de redes solidarias” con sus pares. Su obra refleja la fusión de raíces andinas y bonaerenses, con una mirada contemporánea que busca “trascender fronteras”.

LAURA ALBARRACÍN

Laura Albarracín es una de las grandes voces del folklore argentino, nacida en La Plata el 18 de julio de 1964. Reconocida por su versatilidad y su estilo renovador, ha recibido premios como el Konex y el Revelación Cosquín, y se ha presentado en escenarios emblemáticos como el Teatro Colón y festivales internacionales.

Por otra parte, es profesora de canto folklórico en la Escuela de Música Popular de Avellaneda.

Su discografía refleja una amplitud estilística que abarca desde zambas y chacareras hasta tangos y boleros, ya que, según reconoce, su labor artística se caracteriza por “un folklore sin estereotipos, abierto a la fusión con otros géneros”. La crítica la describió como “una voz envolvente, enérgica y exquisita, capaz de transmitir emoción y compromiso”.

Empezó a cantar folklore desde niña. En 1986 ganó el Certamen Provincial de la Canción y al año siguiente se impuso en el certamen “20 años de Argentinísima”. En 1988 obtuvo el tan preciado Premio Revelación en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín.

En 1997 recibió el Premio TRIMARG en música de proyección folklórica urbana. En 1998 fue nominada a los Premios ACE por el espectáculo “Pájaros en el aire”.

En 2005 le fue otorgado el Premio Konex al Mérito como Solista Femenina de Folklore. En 2008 se reconoció su labor artística con el Premio Atahualpa.

Grabó varios discos, entre ellos “Laura Albarracín”, “Diario del alma”, “Canto versos y pájaros”, “Chabuca de cámara”, “Chaco”, “Una canción”, “Tangos… Sin lágrimas”, “Gustavino, ahora”, “Estrella”, y “Pescador de sueños”.

Un rápido repaso a su trayectoria pone de relieve el haber sido invitada por Mercedes Sosa en 2000 para cantar en el teatro porteño Gran Rex. Tuvo participaciones en homenajes a Atahualpa Yupanqui (Teatro Colón, y en el ex CCK) y a Chabuca Granda en la capital peruana.

También tuvo actuaciones en el Festival Internacional del Tango junto a la Orquesta de Tango de Buenos Aires, en el Centro Cultural Rojas; en La Usina del Arte; en la Feria del Libro de Venezuela, y recitales en distintos países de América Latina y Estados Unidos.

Durante la pandemia, realizó grabaciones colaborativas en audio y video con músicos invitados. Entre 2023 y 2024 se presentó junto a Ensamble AA, Fernando Lerman, Beilinson Ensamble, y el grupo celta Xeito Novo.

TAMARA CASTRO

Pese a su temprano fallecimiento, la de María Tamara Castro sigue siendo una de las voces femeninas más queridas del folklore argentino.

El 4 de diciembre de 1972 nació en Ensenada pero tres años después su familia se radicó en Brandsen, donde desde muy chica se destacó por su fuerza interpretativa y su compromiso con la música popular.

Su carrera, aunque breve, dejó una huella profunda con discos emblemáticos como “Pasiones” y “La Patria Digna”.

Su carrera artística siempre estuvo entrañablemente ligada a nuestra ciudad. A los 11 años recibió su primera guitarra y comenzó a cantar en coros, hacer teatro y participar en la Banda Municipal de Brandsen; y a los 12 años ya actuaba en peñas y festivales locales.

También se formó en danzas tradicionales con el prestigioso y emblemático Ballet Brandsen.

A los 17 años ganó el Primer Puesto Solista Vocal Femenino en City Bell. Luego estudió en el Instituto Nacional del Profesorado de Folklore en Buenos Aires.

Con voz de contralto, potente y emotiva, su repertorio abarcó zambas, chacareras y canciones de raíz popular con un fuerte compromiso social. Se destacó por transmitir pasión y autenticidad, convirtiéndose en referente del folklore joven de los años ‘90 y 2000.

En 1998 tuvo su primera actuación en Cosquín, donde en 2006 ganó el Premio a la Mejor Interpretación. También fue habitual su presencia en el importante festival folklórico de la ciudad bonaerense de Baradero.

Obtuvo, post mortem los premios Gardel, en 2007 al Mejor Álbum de Folklore Femenino por “Vital”; y en 2008 por “Inéditos”.

Tenía previsto presentarse en febrero de 2007 en el Festival Internacional de Viña del Mar pero perdió la vida el 8 de diciembre de 2006 en un accidente automovilístico ocurrido a media mañana cuando se trasladaba con su grupo musical y su marido a la localidad de Chivilcoy luego de participar, la noche anterior, del festival folklórico que se desarrolló en la Comuna de Humberto Primo del departamento de Castellanos de la provincia de Santa Fe.

Silvia Gómez une las raíces del folklore con el presente

La cantora platense Silvia Gómez construyó una trayectoria artística profundamente ligada al folklore argentino, con una búsqueda que combina el rescate de obras tradicionales, la recuperación de composiciones inéditas y una mirada sensible sobre la realidad contemporánea. Hija de padres santiagueños y heredera de una familia de enorme tradición musical, entre cuyos referentes se encuentran sus tíos abuelos Los Hermanos Juárez, encontró en ese legado una fuente permanente de inspiración para desarrollar una identidad interpretativa propia.

Uno de los hitos de su carrera llegó con ¿Qué me has hecho chacarera?, un trabajo dedicado a recuperar la obra de su tío abuelo Fortunato Juárez, que incluyó canciones poco difundidas e inéditas y le valió una nominación a los Premios Gardel 2020 como Mejor Álbum de Artista de Folklore. El disco fue resultado de años de investigación y de una búsqueda comprometida con la preservación de la memoria musical familiar y popular.

En los últimos años, sin abandonar esa raíz santiagueña, Gómez amplió su horizonte hacia un repertorio de canciones propias y de otros autores latinoamericanos, atravesadas por las inquietudes sociales y culturales del presente. Como expresó en una entrevista con EL DIA, siente la necesidad de cantarle al tiempo que le toca vivir. Esa combinación de memoria, identidad y compromiso define el presente de una artista que entiende la música como un puente entre generaciones y una herramienta para interpretar el mundo que la rodea.