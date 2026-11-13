Guillermo Simone fue un hombre que dejó su marca. Nació en Saavedra, estudió en La Plata, pero fue en Brandsen donde debutó como contador, como profesor de secundario, como tesorero municipal y como concesionario de autos. Su imperio tuvo buena base y no dejó de expandirse. Su vida comercial dejó rastros de su empuje, de su inagotable impulso emprendedor, de su olfato y sapiencia para saber navegar y salir airoso en las aguas encrespadas de un país con más naufragios que salvaciones. Fue un empresario que no sólo a sus negocios los tenía en blanco; también su vida amorosa estuvo colmada de inauguraciones. Y sus tres matrimonios dejaron ver un afán de cambio y un inconformismo que de alguna forma también se proyectaba en su intimidad.

Trabajador incansable que brilló con parejos resultados vendiendo distintas marcas. Si bien es cierto que Ford pareció ser el buque insignia de su empresa, los posteriores lanzamientos de Toyota y Mercedes Benz le permitieron apostar y afirmarse –como alguna vez dijo- “vendiendo la mejor marca de Estados Unidos, la mejor de Europa y la mejor de Asia”. Llegó a Brandsen recién recibido, en el año 1968. Abrió un estudio contable, fue profesor de Contabilidad del secundario y se hizo cargo de las finanzas del Municipio. Compró la concesionaria Ford que hasta su llegada sobrevivía en una medianía pueblerina. La dio vuelta. Se mudó a un amplio espacio sobre la ruta y levantó un local moderno, amplio y llamativo. Ese fue el primer paso de un quehacer que no dejó de expandirse. En los últimos años, sus hijos se hicieron cargo del manejo de las concesionarias. Y Guillermo se permitió alguna pausa. Dejó una valiosa herencia que va más allá de lo material: en Brandsen fue presidente del Club Atlético y Progreso, ayudó a Bomberos Voluntarios y al Hospital, recibió distinciones especiales del Concejo Deliberante y de la Sociedad. Por donde anduvo, dejó huellas y recogió reconocimientos.

Después de tanto concesionario y tantas cotizaciones, le dijo adiós a los autos y volcó la energía en su campo de Brandsen. Se iba hasta allí todos los fines de semana a buscar una tregua y por supuesto a relojear la hacienda. En vez de contar los cero kilómetros contaba vacas y en vez de playones de vehículos, le gustaba saborear el silencio de una calma que desconocía.