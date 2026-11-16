La ampliación de la Autopista Buenos Aires-La Plata atraviesa su etapa definitiva y la concesionaria Aubasa proyecta poner en funcionamiento el nuevo cuarto carril durante la segunda quincena de diciembre. Esta intervención vial, financiada íntegramente con recursos propios de la empresa estatal, permitirá recortar unos 15 minutos los tiempos habituales de traslado, agilizar el flujo vehicular y elevar los estándares de seguridad en el corredor.

Las cuadrillas ejecutan la repavimentación completa de los tres carriles originales, la colocación de una carpeta asfáltica uniforme para nivelar la totalidad de la calzada y la posterior demarcación horizontal. De esta manera, la traza incrementará su capacidad operativa para ofrecer una distribución mucho más fluida a los automovilistas.

La obra responde a la intensa demanda de una arteria por la cual circulan unos 220.000 vehículos por día. El mayor nivel de congestión se concentra durante las horas pico, con especial impacto a partir del kilómetro 10 en sentido hacia la capital bonaerense. Frente a ese volumen de tránsito diario, la firma impulsó esta reforma estructural para optimizar la conectividad metropolitana.

Esta ampliación integra el Plan de Obras 2024-2027, un programa de infraestructura que contempla 25 intervenciones sobre distintas rutas y autopistas de la provincia de Buenos Aires. Al respecto, el presidente de Aubasa, José Arteaga, subrayó el cumplimiento de los plazos estipulados: “Venimos ejecutando y finalizando en tiempo y forma las obras previstas en nuestro Plan de Obras 2024-2027, con fondos propios. Nuestro objetivo es transformar la infraestructura vial de la Provincia, con nuevas obras, distribuidores y accesos que mejoren la conectividad y, fundamentalmente, la experiencia de quienes utilizan diariamente nuestras rutas y autopistas”.