Habría respiro el finde tras varios días de lluvia

Tras varios días grises, de lluvia, este fin de semana habría alivio con la humedad, pero la temperatura volverá a ser invernal, al menos en horas de la mañana.

Especialistas en meteorología coincidieron en marcar para este sábado una mejora en las condiciones, con cielo nublado durante las primeras horas y momentos de nubosidad parcial a lo largo de la jornada.

La temperatura mínima rondará los 9 grados, mientras que la máxima llegará a los 15. Además, se esperan vientos moderados del sudeste.

El frío de estos días impacta. En algunos registros informales se mencionaban antecedentes lejanos: 0.3 grados a principios de octubre de 1993.

Así, el fin de semana comenzará con temperaturas bajas por la mañana y un ambiente fresco durante la tarde.

El pronóstico para el domingo

Para este domingo se espera una jornada con cielo parcialmente nublado a mayormente nublado y una baja probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas se ubicarían entre los 8 y los 16 grados, según el pronóstico extendido.

Así, La Plata tendrá un fin de semana con temperaturas moderadas, mañanas frías y predominio de nubosidad, en un escenario que obligará a mantener a mano el abrigo.

Esto ocurrirá tras más de dos semanas de nubes y lluvias intermitentes sobre más del 80 % del territorio argentino, como resultado del fenómeno definido como bloqueo atmosférico.

Según informó el sitio especializado Meteored, el sábado 17 y el domingo 18 predominará el sol en buena parte del país, aunque la ventana no se extendería mucho más allá del domingo. Junto con la mejora, el domingo se esperan heladas suaves y tardías en el centro y el sur bonaerense, y mínimas inferiores a 8 grados en Cuyo, la región pampeana y el norte patagónico.