La Universidad Nacional de La Plata (UNLP) registró un nuevo episodio de ciberseguridad en una de sus plataformas educativas. Esta vez, el problema afectó al campus virtual de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, donde estudiantes encontraron publicidad de un casino online al intentar ingresar para realizar sus actividades académicas.

El episodio se conoció este martes y se produjo pocos días después del ataque informático que había afectado a la página de la Facultad de Ciencias Médicas. Sin embargo, en esta oportunidad las consecuencias fueron diferentes: mientras que en Medicina la alteración se había detectado principalmente en los resultados de Google, en Derecho el campus virtual dejó de funcionar con normalidad.

El nombre que apareció en el episodio es PISANGBET, una marca de Indonesia que se promociona como plataforma ilegal de juegos de azar online, tragamonedas y apuestas deportivas. Su presencia en sitios institucionales responde a una modalidad de ataque que busca aprovechar la reputación de páginas legítimas para posicionar publicidad de casinos en los buscadores.

De qué trata y por qué sucede

La modalidad de ataque se conoce como Defacement o alteración de sitios web. En este caso, también se relaciona con una práctica denominada SEO spam o envenenamiento de posicionamiento web. Consiste en introducir enlaces, palabras clave o contenidos publicitarios ajenos a una página legítima para aprovechar la confianza que los buscadores tienen en ese dominio.

El mecanismo tiene un objetivo comercial: cuando Google rastrea e indexa esos contenidos, puede asociar el sitio institucional con determinadas búsquedas relacionadas con casinos y apuestas. De esa manera, los atacantes intentan mejorar artificialmente la visibilidad de sus plataformas y conseguir visitas desde páginas que cuentan con una reputación consolidada.

Para conseguirlo, pueden aprovechar vulnerabilidades en gestores de contenido, complementos desactualizados o sistemas de administración web. También pueden insertar páginas ocultas, modificar metadatos o incorporar enlaces que no siempre son visibles para quienes ingresan normalmente al portal.

Google reconoce este tipo de maniobras dentro de la categoría de contenido hackeado y advierte que pueden incluir desde la creación de páginas fraudulentas hasta la inserción de enlaces ocultos y redireccionamientos hacia otros sitios.

Aunque este tipo de ataque no implica necesariamente el robo de contraseñas o información personal, tampoco permite descartar un acceso indebido a los sistemas.

Por eso, se recomienda a los usuarios evitar hacer clic en enlaces o publicidades extrañas, no ingresar credenciales en páginas que no sean las oficiales y utilizar los canales institucionales para consultar novedades sobre el funcionamiento del campus.