El domingo 1 de noviembre, el Desfile de Mascotas de la Feria Manos Platenses vuelve a Plaza Azcuénaga (19 y 44) en una edición especial de Halloween. Habrá regalos para todos los participantes, en una jornada dedicada a la adopción responsable y al cuidado animal.

Calabazas, brujas, fantasmas y superhéroes de cuatro patas estarán presentes en la Plaza Azcuénaga el próximo domingo 1 de noviembre, desde las 14 horas. Se trata de la edición Halloween del Desfile de Mascotas, organizado en el marco de la Feria de Artesanos Manos Platenses, que este año invita a las familias a desfilar junto a sus mascotas disfrazadas.

En la última edición participaron más de 100 mascotas, y el desfile ya es una de las citas más esperadas de la ciudad. Perros, gatos, conejos y otros animales de compañía serán otra vez protagonistas de una tarde para compartir en familia, ahora con el toque terrorífico y divertido de Halloween.

De cara a esta propuesta, la organización recomienda elegir disfraces cómodos y seguros, que permitan a los animales moverse, ver y respirar con normalidad. Además, todos los participantes del desfile se llevarán un regalo.

Inscripción previa en https://forms.gle/nZyRTaX3mxuEgTsWA

Cabe destacar que la propuesta suma este año dos charlas abiertas a toda la comunidad sobre nutrición animal y comportamiento canino. También habrá consejos prácticos para quienes ya conviven con un animal o piensan sumar uno a la familia: cómo alimentarlo bien en cada etapa de su vida, cómo entender su conducta y cómo lograr una buena convivencia en casa.

Durante la jornada también se podrán recorrer los stands de artesanos locales y las propuestas gastronómicas de la feria, en un plan ideal para disfrutar de la primavera al aire libre.

El evento es impulsado por el Instituto de Economía Social y Desarrollo Sustentable y el Instituto de la Mujer de la Fundación Pro Humanae Vitae, con el objetivo de promover la adopción responsable, la tenencia consciente y una convivencia armónica entre las personas y sus animales.