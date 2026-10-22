Hay dudas en La Plata por el precio de la carne en lo que resta del año

En las carnicerías aseguran que los precios de los cortes vacunos están “planchados”, pero abren el paraguas con respecto a una suba para noviembre y diciembre. No es lo mismo que se siente en el bolsillo: del otro lado del mostrador se sostiene que los “retoques” están a la orden del día.

Mientras aguardan la demanda por las fiestas de fin de año, en los comercios apuntan que el consumo está entre la parálisis y la baja. “Después del 15 de cada mes se hace difícil hacer la caja porque entre menos gente y eso es preocupante”, sostuvo un carnicero de la zona de parque San Martín.

Como la mayoría de las carnicerías locales se abastecen de frigoríficos de la zona, por ahora El Niño y su impacto en el Litoral no afecta el stock.

“Este año viene todo planchado”, resumieron en la carnicería ubicada en 2 entre diagonal 80 y 46, donde Cristian, Mateo e Ignacio señalaron que no les comunicaron cambios inmediatos en las listas. La expectativa, sin embargo, cambia al mirar el calendario en el último bimestre de 2026. “Para las fiestas sí. Es algo que sucede todos los años. No lo podemos anticipar porque no depende de nosotros”, explicó Cristian. En el mostrador, la calma de las últimas semanas convive con la posibilidad de un repunte cuando las familias comiencen a organizar las compras para las reuniones de diciembre.

La misma percepción recogió este diario en una carnicería de 520 entre 4 bis y 5. Claudia, una de las responsables del local, aseguró que hasta el momento no hubo novedades de los proveedores. “A nosotros no nos llegó nada de aumento. Casi siempre suele subir el precio por la demanda de las fiestas”, dijo. Su testimonio resume el panorama que describen los comerciantes: por ahora no hay un ajuste anunciado, pero la experiencia de otros años hace que no descarten una actualización en la previa de Navidad y Año Nuevo.

Otra carnicería de Camino Centenario y 509, especializada en cortes envasados al vacío ratificaron esta tendencia. Valentina, empleada que atiende el local aseguró: “El último aumento fue hace unos meses y fue de mil pesos por corte”. Jeremías, su compañero de trabajo explicó que en ese local “los clientes vienen de hace años y nos encargan vía WhatsApp, ya que lo que tienen estos cortes es que los podes conservar en el freezer durante un año”.

Durante la recorrida se pudo observar en una pizarra la promoción de dos kilos de milanesa de carne a $19.999, mientras que el mismo volumen de milanesa de pollo aparecía a $14.999.

En otro local se ofrecen dos kilos de picada común a $15.999; y hay locales en diagonal 73, pleno barrio La Loma, donde el precio del lomo está 25.000 pesos, contra los 35.000 pesos del mismo corte en la zona de 25 y 60.

El freno de los mostradores coincide con los últimos datos nacionales.

Según el relevamiento del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva), el precio promedio de los cortes vacunos subió apenas 0,5% en septiembre frente a agosto, acumuló 15,6% en los primeros nueve meses de 2026 y registró un alza interanual de 49,8%.

La última suba mensual fuerte fue en marzo, cuando los valores treparon cerca de 10%.

Según datos de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes (Ciccra), el promedio móvil de consumo de carne vacuna se ubicó en agosto en 46 kilos por habitante al año, un 9,5% menos que en el mismo período de 2025 y el nivel más bajo en dos décadas.

Por ahora, El Niño y su impacto en el Litoral no afecta el stock de carne en la Región