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Según el SMN

Hay primavera en La Plata: sol y temperatura agradable este martes

La semana transcurre con buen tiempo para los platenses. El pronóstico extendido

Por Redacción

El sol volverá este martes a recobrar el protagonismo en La Plata y la primavera por fin dará el presente tras varias semanas de inestabilidad a partir de la presencia de prolongados nubarrones y precipitaciones de débiles a fuertes.

La jornada comenzó soleada y se espera que las buenas condiciones continúen hasta la noche cuando aparezcan algunas nubes densas, aunque sin probabilidad de lluvia, de acuerdo con las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo pronosticó además vientos leves de hasta 22 kilómetros por hora y temperatura mínima  de 7 grados y máxima de 18.

El buen tiempo continuará el miércoles. Si bien es probable un amanecer con el cielo nublado, se espera que despeje a partir de la mañana y hasta la noche. Mientras que en materia de marcas térmicas se espera mínima de 12 grados y máxima de 18.

El jueves proseguirá el clima templado con mínima de 13 grados y máxima de 17, aunque se observa cielo mayormente nublado durante toda la jornada.

Según los augurios del SMN, no se descarta que el viernes desmejore  y se produzcan algunos chaparrones por la mañana. Existen chances de que esas precipitaciones tenues se extiendan durante el sábado.

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