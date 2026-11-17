Los usuarios perjudicados por el error en el procesamiento de los débitos automáticos de Edelap todavía esperan una solución. Aunque la distribuidora había asegurado que los reintegros se concretarían entre el jueves y el viernes de la semana pasada, no todos los clientes recuperaron el dinero que les descontaron de sus cuentas bancarias.

El inconveniente afectó a 555 usuarios, a quienes la empresa les debitó importes que llegaron a ser hasta diez veces superiores a los que figuraban en sus facturas. En algunos casos, la situación generó serias complicaciones económicas para afrontar los gastos cotidianos.

Ese es el caso de Viviana, una vecina del centro de La Plata, que al día de ayer aún no había recibido la devolución de los casi $900 mil que le descontaron por error. La situación la obligó incluso a pedir dinero prestado a conocidos para poder cubrir sus gastos diarios.

“A mí me debitaron el dinero en el segundo vencimiento, que acumulaba mora. Corrieron una coma y me cobraron $876 mil”, contó la mujer, cuya factura rondaba los $87 mil.

El viernes pasado, al advertir el importe que le habían descontado, Viviana se comunicó con Edelap para realizar el reclamo. Según relató, desde la empresa le aseguraron que en el plazo de dos horas le reintegrarían el dinero. Sin embargo, el compromiso no se cumplió.

“Obligan a los usuarios a endeudarse. Claramente era todo lo que tenía y tuve que pedir prestado. ¿Cómo sigo en la semana?”, expresó, al describir las dificultades que le generó el débito.

Ante la falta de respuestas, ayer volvió a presentarse en las oficinas de Edelap. Allí le tomaron nuevamente sus datos, pero tampoco le brindaron una fecha concreta para la devolución del dinero ni una solución al problema.

La vecina también realizó un descargo ante la Defensoría del Pueblo. Desde ese organismo le indicaron que entre el lunes y el martes debía volver a comunicarse para conocer quién llevaría adelante su caso. Por su parte, desde el banco en el que tiene la cuenta afectada le respondieron que no les corresponde intervenir en el reclamo.

La respuesta de Edelap

Ante los reclamos desde Edelap manifestaron que ya habían concretado el 98% de los reintegros correspondientes a los usuarios afectados por el error. De acuerdo con lo informado por la compañía, los casos restantes todavía se encuentran en proceso de verificación de los datos bancarios.

“Los casos pendientes se encuentran en proceso de verificación de datos bancarios y no requieren ninguna gestión adicional por parte de los usuarios”, indicaron desde la distribuidora.

No obstante, aclararon que quienes lo deseen pueden realizar un reclamo comercial en las oficinas de atención al público o comunicarse telefónicamente al 0810-222-3335.