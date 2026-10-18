Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
La Región

Hijos adultos en casa: entre la elección y la dependencia

Mariela, con su hijo y su esposo

Por Redacción

Que los hijos permanezcan en el hogar familiar después de la mayoría de edad no implica, por sí mismo, un problema. Las dificultades aparecen cuando la convivencia deja de favorecer la autonomía o cuando los vínculos se organizan alrededor del temor, la culpa y la sobreprotección.

El psicólogo Mel Gregorini advierte que, en algunas familias, los padres intentan resolver cada dificultad de sus hijos y terminan debilitando sus posibilidades de desenvolverse por sí mismos. En otros casos, los jóvenes sienten que no pueden irse o que no saben cómo hacerlo, mientras los padres creen que no están preparados para enfrentar la vida adulta.

“Cuando se quiere independizar, la persona hace todo para lograrlo. Estudia, practica deportes, tiene vida social, sale de la casa. Cuando no pasa esto, vemos que empiezan a prevalecer los temores, porque muchas veces pasa que en el afán de los padres por sobreproteger neutralizan la actitud de independencia y se genera un conflicto importante a nivel intrapsíquico”.

La psicóloga Nadia Alaguero propone observar la finalidad de esa convivencia. Una relación saludable permite que cada integrante tome decisiones personales, laborales y económicas, con límites claros y respeto por los espacios individuales. En cambio, cuando aparecen el miedo a la soledad, la culpa por alejarse o el boicot inconsciente a la independencia, puede haber una dificultad para aceptar los cambios.

La situación económica agrega una complejidad concreta. Alquileres, servicios, alimentación y transporte pueden volver inviable una mudanza incluso para jóvenes que trabajan, estudian y cuentan con herramientas para organizar su vida.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?