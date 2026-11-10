Historias y emoción en el festejo centenario del Club Atlético City Bell

El Club Atlético, Cultural y de Fomento City Bell celebró sus 100 años con una cena show que reunió a unas 350 personas en su histórica sede de calle 473, entre diagonal 3 y 13C.El festejo tuvo como uno de los protagonistas al cantante Jairo, quien brindó un extenso recital.

La celebración incluyó distinciones a expresidentes, el descubrimiento de un mural conmemorativo y el sorteo de una moto.

“Fue una noche espectacular, llena de sorpresas, recuerdos y emoción”, resumió Andrés Ranieri, directivo de la entidad.

El presidente de la institución, Juan de Bodt, recibió el saludo de la Federación de Instituciones y otras entidades de la región.

“Ccomo dirigente desde hace casi 20 años, intentamos que el club de barrio siga siendo un referente de la zona”, explicó Ranieri.

El dirigente planteó que el desafío hacia adelante es sostener una institución en movimiento, capaz de ofrecer actividades para distintas edades.

La historia del club comenzó el 1º de noviembre de 1926, cuando un grupo de vecinos fundó el club.

La propuesta actual incluye patín, taekwondo, karate, sóftbol, fútbol, danzas folklóricas e israelitas, yoga, idiomas, música, canto y talleres de lectura, escritura y lenguaje de señas, entre otras disciplinas. También funciona allí una comunidad scout y la Biblioteca Popular Florentino Ameghino cuenta con más de 40.000 volúmenes, según detallaron en la entidad.