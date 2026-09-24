Homenaje a la pedagoga Delia Etcheverry

En el marco del proyecto “Mujeres Pioneras de La Plata”, la Universidad Popular Alejandro Korn (UPAK) realizará este jueves 24 de septiembre a las 18.30 un acto en homenaje a Delia Etcheverry, destacada pedagoga, militante feminista, defensora de los derechos humanos y cofundadora de la institución.

La actividad se llevará a cabo en la sede de calle 49 N° 731, organizada por la Cátedra Libre Alejandro Korn y la Comisión de Mujeres, Géneros y Diversidades.

La jornada incluirá la inauguración del sector Infanto Juvenil “Delia Etcheverry” en la Biblioteca Francisco Romero Delgado y el descubrimiento de una placa conmemorativa en el acceso al edificio. Además, Luis Portelli y María Cristina Tortti brindarán una charla sobre su trayectoria, previa a la presentación del proyecto para seleccionar a las referentes locales.

Esta propuesta profundiza lo iniciado en 2021 con el ciclo “Cinco Sabias”, buscando “saldar la ausencia de representaciones femeninas en los relatos oficiales de la ciudad. Sin impugnar el clásico Hemiciclo de los Cinco Sabios, el proyecto plantea reinterpretar la memoria urbana”.

Desde la UPAK destacan que elegir el término “pioneras” sobre “sabias” responde a una dimensión política y transformadora: visibilizar a quienes abrieron caminos y reparar años de postergación patriarcal.