Homenaje de platenses a los caídos en Darwin

Nueve excombatientes del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata ya se encuentran en las islas, donde permanecerán hasta el próximo sábado 19 de septiembre. El viaje se produce a 44 años de la finalización de la guerra de 1982 y representa, para algunos de ellos, el primer regreso al territorio desde aquel conflicto.

El contingente está integrado por Daniel Barsellini, Héctor Correia, José Luis García, Marcelo Lanatta, Alejandro Villanueva, Carlos Varde, Fernando Marino, Marcelo Martínez y Fabián Passaro. Se trata de exsoldados que formaron parte de unidades militares con asiento en La Plata y de la dotación del rompehielos ARA Almirante Irízar.

El grupo partió el viernes pasado desde el Aeroparque Jorge Newbery con destino a Santiago de Chile. Al día siguiente, a las 6, continuó viaje hacia Malvinas, con escalas en Punta Arenas y Río Gallegos. A las 14.30 aterrizó en la base militar de Monte Agradable, donde existe una dotación permanente de 1.500 efectivos de las Fuerzas Armadas británicas.

El viaje se realiza en el marco del convenio que el CECIM La Plata suscribió con el Municipio de La Plata en 2007, durante la gestión de Julio Alak, entonces intendente y actualmente nuevamente al frente de la Comuna. El acuerdo establece un subsidio destinado a cubrir los gastos de los viajes de carácter humanitario de exsoldados conscriptos y civiles que acrediten su condición de excombatientes de Malvinas.

Una de las primeras actividades del contingente fue la visita al Cementerio de Darwin el domingo pasado, donde se encuentran las tumbas de 230 argentinos caídos durante la guerra. Allí los excombatientes realizaron un homenaje a sus compañeros que no regresaron del conflicto.

El documento compartido por el CECIM recuerda además el proceso de identificación de los soldados que permanecían enterrados como NN. La organización platense fue precursora, junto con un grupo de familiares de Chaco, en la presentación de un recurso judicial en 2011 para reclamar el derecho a la verdad y a la identidad. El procedimiento realizado posteriormente por la Cruz Roja Internacional, a través del Plan Proyecto Humanitario, permitió identificar a la gran mayoría de las 122 tumbas que figuraban como NN.

Para Daniel Barsellini, Héctor Correia, José Luis García y Marcelo Lanatta, el viaje representa además el regreso a las islas después de 1982. La visita al cementerio fue, en ese sentido, un momento cargado de significado por la posibilidad de encontrarse con los lugares donde descansan sus compañeros.

“Ver esas 230 cruces en la inmensidad de la estepa de Darwin nos hace reflexionar, cuántas vidas truncadas, a los 18 o 19 años nadie está preparado para morir”, expresó Fabián Passaro, sobreviviente del Monte Longdon y exintegrante de la Compañía B del Regimiento de Infantería 7.

Marcelo Martínez, también exsoldado del Regimiento 7, describió las sensaciones que experimentó durante su regreso. Se trata de una unidad que tuvo la mayor cantidad de bajas argentinas en Malvinas. “Las sensaciones son increíbles, había tratado de no hacerme expectativas en este primer viaje para mí, jamás me imaginé sentir las cosas que sentí hoy”, manifestó. Y agregó: “Fue muy fuerte ayer sábado llegar, hoy en el cementerio después de quebrarme sentí una sensación de paz, era algo que les debía a los compañeros, pisar las islas y visitarlos”.

Recorrer los lugares

Durante esta semana, los excombatientes del CECIM continuarán con el recorrido por las posiciones que ocuparon durante la guerra, a partir de su llegada a Malvinas en 1982. Se trata de los lugares que integraron el dispositivo de defensa de Puerto Argentino.

El recorrido estará atravesado por los recuerdos de aquella experiencia. Para quienes participaron del conflicto siendo jóvenes de 18 y 19 años, cada uno de esos puntos representa también una oportunidad para volver sobre lo ocurrido y recordar a quienes no regresaron.

El CECIM señala que el viaje busca recuperar esos espacios desde la memoria y el homenaje. A su vez, plantea la continuidad de una tarea vinculada con la soberanía sobre las islas y con el objetivo de construir un camino hacia la recuperación definitiva de los territorios cuya usurpación ubica en 1833.

El contingente permanecerá en Malvinas hasta el sábado 19 de septiembre, cuando concluirá este nuevo viaje de los excombatientes platenses a las islas.