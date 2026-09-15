Homenaje y presentación del libro de Huguito Cánepa en La Plata

El próximo 16 de septiembre a las 19 horas tendrá lugar un homenaje especial y la presentación del libro "Huguito Cánepa, Militante de la Vida". El evento se desarrollará en las instalaciones del Centro Cultural Macacha Güemes, situado en 1 número 690, entre las calles 45 y 46.

Cánepa murió el pasado martes 5 de mayo, a sus 74 años. Luego de varias semanas batallando con un delicado estado de salud, partió y provocó un profundo pesar en el mundo mens sana.

Canepa también formó parte de Tribuna Gimnasista, el periódico fundado por Néstor Basile, de un amplio staff. Una de las luchas más importantes de Canepa fue la defensa del predio de la cancha de Gimnasia, además de su pasión y su defensa de la banda Callejeros.