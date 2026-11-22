De la noche a la mañana, paredes, ventanas y frentes de cientos de casas de la Región se llenaron de hormigas con alas, un espectáculo que no tardó en viralizarse en las redes sociales. Entre expresiones de sorpresa e inquietud, los expertos explican que el fenómeno, que muchos ven como una invasión, se trataría de un vuelo nupcial.

Las protagonistas del espectáculo son las conocidas hormigas negras cortadoras (Acromyrmex lundii), una especie nativa del país. Aunque con alas, no se trata de una nueva variedad sino de machos y hembras fértiles que salieron de sus hormigueros para reproducirse.

“Son las hormigas voladoras y se están reproduciendo”, explica Luis Calcaterra, investigador del Conicet en el Instituto de Biodiversidad y Biología Experimental y Aplicada, al comentar que este hecho suele repetirse entre septiembre y noviembre.

En este tramo del año las lluvias, la humedad del suelo y los descensos de la presión atmosférica generan las condiciones para que miles de ejemplares de diferentes colonias salgan casi al mismo tiempo.

“Después de una lluvia o cuando baja la presión atmosférica, que son como las condiciones ideales, salen los sexuados para aparearse en el aire”, detalla el investigador.

Este año, el fenómeno se hizo esperar. “La aparición de las hormigas se retrasó por efecto de las lluvias del Súper Niño, pero ya estamos en el pico”, comenta.

Pese a que su concentración en paredes y ventanas puede resultar llamativa, lo cierto es que los insectos no están buscando instalarse allí. Se trata simplemente de lugares donde se agrupan antes o después de su vuelo nupcial.

Una vez que se produce la fecundación, el destino de machos y hembras es muy diferente. Los primeros mueren poco después, mientras que las hembras fecundadas pierden las alas y buscan un lugar bajo tierra para fundar un nuevo hormiguero.

La futura reina excava una cámara subterránea y comienza a poner huevos. Durante los primeros meses permanece aislada y se alimenta de los músculos de sus propias alas, que ya no necesita.

La nueva colonia puede tardar un tiempo en hacerse visible. Cuando reúne una cantidad suficiente de obreras, comienza la actividad que caracteriza a estas hormigas: cortar hojas y trasladar fragmentos vegetales para alimentar el hongo que cultivan dentro del hormiguero.

UNA PLAGA BAJO VIGILANCIA

Aunque son parte de la fauna nativa, las hormigas cortadoras representan un problema para jardines y producciones agrícolas. Su capacidad de expansión es considerable: los hormigueros más grandes pueden reunir hasta 8 millones de obreras y sus reinas pueden vivir una década.

Su impacto es tal que el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) incluye a su especie entre las plagas bajo vigilancia, ya que pueden provocar daños en cultivos de soja, girasol y maíz, además de afectar plantaciones de eucaliptos, olivos y vid.

“Prefieren comer las plantas exóticas de los jardines, como el jazmín”

Luis Calcaterra, investigador del Conicet

Tampoco los jardines urbanos se salvan de su voracidad. “Prefieren comer las plantas exóticas que han sido introducidas como ornamentales en nuestros jardines, como el jazmín, que es propia de Sudáfrica”, menciona el investigador, al respecto.

La buena noticia es que la multitud de hormigas aladas no permanece demasiado tiempo. La concentración suele desaparecer en unas horas o, como máximo, alrededor de un día. Y aunque a algunas personas su aspecto les genera temor, lo cierto es que ocupadas en su labor no representan un peligro para los humanos.