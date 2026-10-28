La presencia de hormigas voladoras volvió a llamar la atención en la zona de la Autopista La Plata - Buenos Aires, donde en ocasiones anteriores se registraron grandes concentraciones de estos insectos. La escena, que suele generar sorpresa y preocupación entre los conductores y vecinos, tiene una explicación natural vinculada con el ciclo reproductivo de las hormigas.

La aparición masiva de estos insectos se relaciona con el denominado “vuelo nupcial”, una etapa en la que los ejemplares reproductores salen de sus hormigueros para aparearse y dar origen a nuevas colonias. El fenómeno se hizo visible en distintos sectores de La Plata y sus alrededores, desde la autopista, a la altura de Gonnet, hasta barrios como Sicardi y Arana.

Se trata de vuelos nupciales de hormigas cortadoras del género Acromyrmex. Durante estos episodios, machos y hembras fértiles forman enjambres y se aparean en el aire. Luego, las hembras fecundadas pueden perder sus alas y establecer nuevos hormigueros.

La llegada masiva de estos insectos suele producirse durante la primavera y también puede observarse en otras épocas del año, cuando se presentan condiciones ambientales favorables. Las temperaturas elevadas, la humedad y las lluvias recientes son algunos de los factores asociados a estos movimientos reproductivos.

Aunque la cantidad de ejemplares puede dar la impresión de una invasión o una plaga, los especialistas señalan que se trata de un proceso biológico habitual. En general, estos episodios duran desde algunas horas hasta unos pocos días, aunque su extensión depende de las condiciones ambientales y de la actividad reproductiva de las colonias.

En cuanto a los riesgos, la presencia de hormigas voladoras no suele representar un peligro sanitario para las personas. Sin embargo, su concentración puede resultar molesta, especialmente cuando ingresan a las viviendas o se acumulan alrededor de las luces.

Para reducir su ingreso a los hogares, se recomienda mantener cerradas las ventanas durante los momentos de mayor actividad, evitar dejar luces exteriores encendidas y revisar posibles aberturas por las que puedan entrar. Si la presencia persiste o resulta difícil de controlar, se puede consultar a un servicio especializado en manejo de plagas.