Una densa columna de humo negro que pudo observarse desde distintos puntos de la región generó preocupación entre los vecinos de las zonas aledañas al Complejo Industrial de YPF en Villa Nueva durante la tarde de este lunes.

Ante la inquietud provocada por el fenómeno visible a distancia, la compañía petrolera difundió un comunicado oficial en el que llevó tranquilidad a la población y precisó el origen técnico del episodio.

Según detallaron desde la firma, el incidente se desencadenó a partir de una falla en el suministro de energía dentro de la planta: “Desde YPF informamos que, a raíz de un pestaneo eléctrico, algunas unidades del Complejo registraron una detención operativa, lo que pudo generar una columna de humo negro visible desde zonas aledañas”.

Desde la compañía aseguraron que los protocolos internos de seguridad se activaron de inmediato tras la parada operativa de las unidades afectadas, logrando normalizar el escenario en pocos minutos.

“El personal técnico intervino y la situación ya se encuentra controlada. El humo está en proceso de disipación”, señalaron en el parte oficial, al tiempo que descartaron cualquier tipo de peligro ambiental o sanitario para los habitantes del entorno: “El evento no representa riesgo para la comunidad”.